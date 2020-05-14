Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Участник от Финляндии на Евровидении-2020

14.05.2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Финляндию представит Аксель Канкаанранта. Песня, с которой певец будет выступать, – «Looking Back». Подробности – далее в материале! 

Аксель Канкаанранта победил в финале финского национального отборочного конкурса на Евровидение-2020 — UMK. Шоу транслировалось в прямом эфире финской вещательной компанией YLE на веб-сайте. И люди, проживающие в Финляндии, могли голосовать за своих любимых артистов во время шоу. 

О певце

Аксель Канкаанранта принял участие в «Голосе Финляндии 2017». Аксель намерен показать, что застенчивость не должна мешать вам выступать перед аудиторией: «Люди спрашивают меня, почему я хочу выступать перед миллионной аудиторией, хотя я стесняюсь. Почему это должно быть проблемой? Я хочу реализовать себя и вызвать сильные чувства и реакции. Я хочу передать эмоции своим пением».

Больше по теме: Евровидение-2020: Азербайджан определился с представителем

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить