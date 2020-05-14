16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Финляндию представит Аксель Канкаанранта. Песня, с которой певец будет выступать, – «Looking Back». Подробности – далее в материале!

Аксель Канкаанранта победил в финале финского национального отборочного конкурса на Евровидение-2020 — UMK. Шоу транслировалось в прямом эфире финской вещательной компанией YLE на веб-сайте. И люди, проживающие в Финляндии, могли голосовать за своих любимых артистов во время шоу.

О певце

Аксель Канкаанранта принял участие в «Голосе Финляндии 2017». Аксель намерен показать, что застенчивость не должна мешать вам выступать перед аудиторией: «Люди спрашивают меня, почему я хочу выступать перед миллионной аудиторией, хотя я стесняюсь. Почему это должно быть проблемой? Я хочу реализовать себя и вызвать сильные чувства и реакции. Я хочу передать эмоции своим пением».

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