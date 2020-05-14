Участник от Беларуси на Евровидении-2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Беларусь представит дуэт VAL с песней «Da Vidna». VAL состоит из пары Валерии Грибусовой и Влада Пашкевича. Подробности – далее в материале!

Во время национального отбора в Минске, Беларусь решила, что дуэт VAL с песней «Da Vidna» представит их на Евровидении-2020. VAL выступит на онлайн-концерте конкурса 16 мая.

О дуэте

VAL — это дуэт, состоящий из пары Валерии Грибусовой и Влада Пашкевича. Они экспериментируют с такими жанрами, как хаус, R&B, поп и хип-хоп. С момента выхода первого сингла «Who Are You», пара расширяет границы своей музыки и выступлений.

Солистка, композитор и танцовщица Валерия Грибусова ранее побеждала в конкурсе «Славянский базар».

Влад Пашкевич — музыкальный продюсер, автор песен и мультиинструменталист. Его продюсерская студия ToneTwins выпустила белорусскую песню «Story Of My Life» для Navi Band на Евровидение-2017.

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