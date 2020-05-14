«Папаньки»: все актеры сериала

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит 2 сезон любимейшего семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В нем играет непревзойденный актерский состав – любимцы телезрителей из прошлого сезона и новые интересные актеры. Читайте биографии всех актеров сериала «Папаньки» прямо сейчас!

Егор Крутоголов

Егор Крутоголов – актер и телеведущий. Родился в 1980 году в Николаеве в семье преподавательницы и инженера. С детства занимался бальными танцами, был капитаном школьной команды КВН. Окончил Гуманитарный университет им. Петра Могилы, факультет романо-германской филологии и зарубежной литературы. Интересно, что через год после этого он вместе с Евгением Гашенко создал команду КВН «Дизель».

После распада команды в 2006 году Егор Крутоголов сделал следующий шаг и начал строить карьеру на телевидении. Он участвовал во многих юмористических проектах. С 2013 года стал плотно сотрудничать с телеканалом ICTV. На канале появилось много проектов «Дизель Студио»: «Дизель Шоу», «На троих», «Дизель утро», «Папаньки». Егор Крутоголов в них не только актер, но и художественный руководитель.

Евгений Гашенко

Евгений Гашенко – талантливый актер, телеведущий, сценарист. Его биография неразрывно связана с юмором. Он смешит людей с самого утра и до поздней ночи, начиная с программы «Дизель утро» и заканчивая концертами «Дизель Шоу» в самых больших концертных залах страны.

Родился Евгений Гашенко в 1981 году в Николаеве. Как юморист он начинал с КВН: Евгений учился на экономиста в Николаевском городском филиале Киево-Могилянской академии и, как многие студенты в то время, играл в эту игру. В 2000 году Евгений Гашенко и Егор Крутоголов основали команду КВН «Дизель», которая и стала отправной точкой для будущей «Дизель Студио». Команда просуществовала не очень долго, зато актеры успели обрести популярность и создать сплоченный коллектив, который смешит нас по сей день.

Лилия Ребрик

Мало кто знает, что настоящее имя Лилии Ребрик – Лилиана Ивановна Тодорюк! Актриса и телеведущая родилась 8 мая 1981 года в городе Черновцы.

Лилия окончила музыкальную школу по классу фортепиано, к тому же она – мастер спорта по художественной гимнастике. С 2006 года Лилия была ведущей Прогноза погоды на телеканале СТБ, а в 2009 году — программы «Невероятные истории любви». В 2008-2016 годах — ведущая талант-шоу «Танцуют все!». А сейчас — актриса главного комедийного сериала страны — «Папаньки»!

Андрей Фединчик

Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия. В юности занимался разными видами искусства и уделял внимание спорту. Он посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. Парень любил играть на гитаре. А в годы учебы он всем запомнился как капитан школьной команды КВН.

В 2012 году харизматичный актер стал частью Киевской академической мастерской театрального искусства «Сузір’я». Но популярность Андрею Фединчику принесла роль Тимура Метревели (Тимур Чинати) в сериале «Клан ювелиров», а позже — в сериале «Зоя» на СТБ.

Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Евгений Сморигин

Евгений Сморигин — актер кино и телевидения, ведущий, бывший участник КВН. Несмотря на проблемы с речью, связанные с заиканием, артист воплотил главную мечту своей жизни и стал любимцем публики. Он реализовался как комик, музыкант и продюсер.

Евгений участвует в многочисленных проектах «Дизель Студио», ездит на гастрольные выступления и остается востребованным как ведущий. Он продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Актера часто приглашают в качестве гостя на разнообразные шоу. В 2020 году Сморигин продолжает творческую деятельность в качестве актера, автора текстов и ведущего мероприятий. Новостями о свежих проектах он с радостью делится с фолловерами в соцсетях.

Ольга Арутюнян

Ольга Арутюнян – известная украинская актриса. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого (2015, мастерская Дмитрия Богомазова).

В 2015—2017 годах была артисткой драмы второй категории Академического театра юного зрителя на Липках. В 2015— 2016 годах работала в Новом драматическом театре на Печерске. С 2017 — актриса «Дизель Шоу».

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова (Лукьяненко) — актриса театра и кино, снискавшая популярность после выхода в свет сериалов «Кадетство», «Моя прекрасная семья» и «Волчица». Ольга родилась 11 июля 1984 года в Киеве.

Еще будучи студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, амбициозная девушка успешно дебютировала на сцене столичного академического Театра на левом берегу Днепра. Сейчас востребованная актриса играет во множестве украинских фильмов и сериалов.

Вероника Лукьяненко

Вероника Лукьяненко родилась 26 июня 2002 года в Киеве. С ранних лет занималась музыкой, вокалом и танцами.

В 2018 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, курс Богдана Бенюка. В кино сниматься начала с восьми лет, дебютировав в лентах «Когда на юг улетят журавли» (Катя) и «Центральная больница» (Мариша).

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская А. А. Непиталюка.

Сегодня за плечами актрисы много ярких ролей в кино. Известность пришла к ней в 2011 году после роли в мистическом сериале «Дневники темного» и известного сериала «Крепостная». Наталка Денисенко вышла замуж за коллегу по цеху — актера Андрея Фединчика.

Олег Иваница

Олег Петрович Иваница родился 26 апреля 1978 года в Тернополе. Украинский актер театра и кино, шоумен, сценарист. Окончил Институт международного бизнеса при Тернопольской академии народного хозяйства. Позже обучался в студии актерского мастерства «Черный Квадрат».

Широкую известность ему принесла работа в юмористическом проекте «Дизель Шоу», в котором он создал целую галерею запомнившихся зрителям образов.

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