В понедельник состоялась самая яркая премьера этой весны! Сериал «Папаньки»-2 уже успел влюбить в себя тысячи украинцев! Напомним, что 2 сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в 9 и 10 сериях — читайте прямо сейчас!

Никита старается быть настоящим начальником — строгим и справедливым! И всё бы ничего, но вдруг он понимает, что на работе кто-то сливает всю информацию конкурентам. Немалым ударом становятся и семейные проблемы. Саша все больше привязывается к Шурику, а Егор не теряет надежду улучшить финансовое положение. Но какие бы неурядицы ни происходили, любовь и дружба помогают героям преодолеть все.

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Евгений Гашенко, Наталка Денисенко, Лилия Ребрик, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова и др.

Video: «Папаньки»-2: что произойдет в 9 и 10 сериях (анонс) Сериал Папаньки — 9, 10 серии на сайте СТБ уже 14.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Папаньки

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