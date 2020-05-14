Сегодня, 14 мая, солистка группы ONUKA Наталья Жижченко родила мужу — музыканту и продюсеру Евгению Филатову — первенца. О долгожданном пополнении в семье артистка и ее муж сообщили в социальных сетях. Но какого пола ребенок популярных украинских музыкантов? Читайте прямо сейчас!

Харизматичная украинская певица ONUKA родила члену жюри Нацотбора на Евровидение-2019 Евгению Филатову сына! Этой радостной новостью новоиспеченные мама и папа поделились на своих официальных страницах в Instagram. ONUKA опубликовала черно-белое фото, на котором она еще беременная позирует с мужем и домашним любимцем — собакой Пиф Пифом. В подписи к фото певица лаконично отметила: «Сегодня нас уже четверо!»

В социальных сетях певица Ната Жижченко под псевдонимом ONUKA тщательно скрывала свою беременность. На фотографиях артистки до сегодняшнего дня не было ни одного намека на то, что пара ждет ребенка. Поэтому для фанатов музыкальной семьи эта новость стала по-настоящему радостной!

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