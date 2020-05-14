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«Майор и магия»: что произойдет в 15 и 16 сериях (анонс)

14.05.2020

Сегодня, 14 мая, на телеканале СТБ выйдут 15 и 16 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 15 и 16 сериях — читайте прямо сейчас! 

В пятнадцатой серии из столицы приезжает полковник Онисимов — в прошлом товарищ Амосова. Ему поручено расследовать дело фальшивомонетчика из Ровенска. Накануне Нового года в торговых точках города происходит вброс поддельных денег, а в одном из детских домов в это же время появляются новые игрушки. Кто скрывается за маской Робин Гуда, предстоит выяснить Амосову с Воробьяшкиной.

В шестнадцатой серии у брата местного мэра Крупова похищают любимую собаку. Кроме пуделя Альберта бизнесмену не дороги ни жена, ни сын. Героям предстоит стать участниками разыгравшейся семейной драмы, в которой найдется роль для самого мэра. В тот же день Воробьяшкина внезапно теряет зрение, и чтобы вернуть его, Елене необходимо пройти испытания, подтверждающие её особое предназначение…

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 15 и 16 сериях (анонс)

Сериал Майор и магия — 15, 16 серии на сайте СТБ уже 14.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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