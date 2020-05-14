С 12 мая в Украине в силу вступила первая волна ослабления карантина. Теперь киевляне и гости столицы могут прогуляться по парку и посетить некоторые летние площадки. Куда еще можно пойти в Киеве с детьми после смягчения карантина? Об этом читайте в нашем материале.

Больше по теме: Летние площадки Киева 2020: лучшие террасы столицы

Парки и зоны отдыха Киева и области

ВДНХ

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) уже начал свою работу. Правда, посетителям придется привыкнуть к некоторым изменениям. Пока открыли только парковые локации, причем с ограничениями. Работают открытые площадки, однако для их посещения нужно соблюдать социальную дистанцию. Уже сейчас гости парка могут воспользоваться велопрокатом и прокатом роликов, посетить контактный зоопарк, трек управляемых автомоделей, конный клуб, а также открытую площадку для досуга Пикник Сад. Готовится к открытию выставка под открытым небом «Живые драконы и волшебные деревья», экспонатами которой станут 20 анимированных драконов и фэнтезийные декорации.

Местонахождение: Киев, пр-т Академика Глушкова, 1

Парк «Киевская Русь»

Окунитесь вместе со своими детьми в атмосферу Древнего Киева V-XIII веков. В любое время года в парке найдутся разнообразные развлечения для всей семьи. Вы встретитесь со средневековыми рыцарями, собственными глазами увидите соревнования на лошадях, стрельбу из лука и незабываемо проведете время.

Местонахождение: Киевская обл., с. Копачов.

Парк «Наталка»

Если вы хотите полюбоваться красотами Днепра и прогуляться по современному парку, то вам именно сюда. Начинайте свою прогулку от Оболонской набережной и постепенно продвигайтесь в сторону парка. Вас ждут современные детские площадки, площадки для детей с особыми потребностями, баскетбольная площадка, велодорожки и много другой красоты. Это идеальный вариант для тихой семейной прогулки на свежем воздухе. Только не забудьте про маски и дезинфекторы. Без них сейчас никуда.

Местонахождение: Киев, Оболонская набережная

Больше по теме: Куда пойти с ребенком в Киеве: топ-7 семейных ресторанов столицы

«Добропарк»

Уникальный парк «Добропарк» уже начал свою работу. Прекрасное место, чтобы отдохнуть от города и отвлечься на природе. Там обещают открыть детский парк динозавров. А еще уже этой весной киевляне смогли насладиться красивыми тюльпанами, которых в парке насчитывается более миллиона.

Местонахождение: Киевская обл., с. Мотыжин

Парк «Киев в миниатюре»

Посетите вместе со своими детьми уникальный музей и почувствуйте себя настоящим Гулливером. В парке имеются экспонаты, которые являются точными копиями больших столичных зданий в масштабе 1:33! Поэтому если вам надоел городской шум и появилось неудержимое желание побывать на природе, отправляйтесь в парк «Киев в миниатюре».

Местонахождение: Киев, проспект Броварской, 9-В.

Музей под открытым небом «Пирогово»

Музей национальной архитектуры и быта ‒ это возможность пройтись по наиболее интересным уголкам Украины за один день. Это open air экспозиция этнографических районов страны, то есть все экспонаты расположены не в павильонах, а под открытым небом, что делает музей очень привлекательным для туристов со всех уголков мира.

Местонахождение: Киев, ул. Академика Тронько

Летние площадки Киева с лучшим видом

Ресторан «Bassano»

Летняя терраса ресторана «Bassano» с видом на Николаевский костел считается одной из самых живописных в Киеве. Это прекрасное место для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Меню состоит из классических и авторских средиземноморских блюд и обновляется каждый сезон. Гордость ресторана — винная карта, насчитывающая около 200 вин, большинство из которых не найти больше нигде в Украине. А для детей повара ресторана приготовят вкусные блюда, перед которыми не устоит даже самый требовательный малыш.

Местонахождение: Киев, ул. Большая Васильковская, 100

Больше по теме: Куда пойти с детьми в Киеве: любимые места звезд СТБ

Guramma Modern Asia,

Ресторан Guramma Modern Asia расположен в историческом центре Киева, недалеко от Киево-Печерской лавры. Открытая полукруглая терраса позволит вам насладиться живописным видом на склоны Днепра, купола Лавры и пейзажи утопающего в зелени большого города. Если вы предпочитаете авторские блюда Азии, известные марки шампанского и вина, тогда вам точно нужно посетить это место.

Местонахождение: Киев, Днепровский спуск, 1

«Смородина»

Летние террасы ресторана «Смородина» на Русановке — прекрасное место для отдыха в кругу друзей. Вы сможете насладиться свежим воздухом, природой и отличным меню. Вас ждут самые популярные блюда разных кухонь мира, а главное — изобилие мясных вкусностей с мангала и хоспера. Также по желанию можно заказать коктейли или освежающие напитки.

Местонахождение: Киев, Русановская набережная, 7

Больше по теме: Куда пойти в Киеве: топ-10 заведений с необычным мороженым

Alaska

Ресторан Alaska Kyiv — место, куда можно сбежать от рутины и суеты. Здесь все желающие могут окунуться в атмосферу легкости среди живых цветов, в тени крон могущественных деревьев. Это идеальный тихий весенний вечер на открытой террасе с живой музыкой и бокалом просекко… Если вам нравится такой досуг — значит, вам сюда! А любимые блюда из крабов и других морепродуктов станут прекрасным дополнением вечера.

Местонахождение: Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 20

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ