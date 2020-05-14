Май ‒ начало горячей поры для садоводов. Именно сейчас у всех, кто любит растения, появилось очень много работы. Пришло время заняться своим огородом, чтобы уже совсем скоро иметь возможность попробовать вкусные овощи! Какие дни в мае 2020 будут благоприятными для работы на огороде, рассказала эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящая Ольга Калинова.

Планирование огородных работ следует проводить не хаотично, а в зависимости от фазы Луны. Ведь Луна ‒ это источник силы, который влияет на приливы и отливы, на гравитацию, а соответственно, на все жидкости и соки растений, а также их биоэнергетику. Именно поэтому любые воздействия на растения надо совершать в соответствии с положением Луны. В первую очередь, следует запомнить золотое правило: в полный (7 мая) и новый (22 мая) Месяц работать с землей запрещено. Эти дни очень мощные, и чувствительность растений возрастает. Именно поэтому легко навредить корневой системе или надземной части посевов.

Май ‒ это месяц, когда сажают многолетние деревья, кусты, которые имеют длительный срок жизни.Это лучше делать накануне полнолуния. Такие деревья быстро вырастут и будут высокими. Все дела, направленные на развитие, стоит начинать на рост светила, так и новую жизнь растений на новом месте надо начинать в этой фазе.

Больше по теме: Лунные затмения 2020 года: когда и к чему готовиться

Лунный календарь садовода-огородника на май 2020

Май начинается с Луны в фазе роста, а именно: с 1 по 6 мая. Если у вас есть рассада и она находится в горшках или специальных поддонах, то самое время начать ее закаливание. Чтобы не уничтожить саженцы, на несколько дней вынесите рассаду в теплицу или на участок, чтобы растения безопасно адаптировались к перепаду температур. В случае хорошей погоды в течение нескольких дней можно смело производить пересадку в открытый грунт. Что касается семян, то первая неделя мая идеальна для посева укропа, петрушки, майорана, базилика, гороха, баклажанов, кабачков, патиссонов, тыквы, различных салатов.

С 8 по 21 мая Луна будет находиться в фазе спада. Прекрасное время для культивации, прополки территории, уничтожения вредителей. С 10 мая хороший период для посадки картофеля, редиса, репы. С 13 мая рекомендуем подстричь деревья и кусты, опрыскивать их, косить траву, но следует воздержаться от посевов. С 15 мая следует сажать редиску, лук, культивировать и поливать землю, удобрять почву. С 18 мая и до новолуния хорошо сажать все корнеплоды, стричь деревья и кусты, следить за увлажнением и питанием почвы.

С 23 по 31 мая Луна снова в фазе роста. Замечательное время, чтобы досеять зелень, посадить разнообразные салаты, лук порей, все виды капусты, тыквенные и бобовые, сельдерей, розмарин, тмин, а также цветы. Однако помните, что цветы следует сажать с зональностью по временам года.

Не забывайте также о народных приметах: если 14 мая дует теплый ветер, а ночь тихая и ясная, то лето будет ветреное и сухое; чем раньше зацветет черемуха, тем быстрее придет лето; если май холодный, год хлебородный.

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2020 год от Ярославы Федоровой

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ