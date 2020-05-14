Гороскоп на 15 мая 2020 года обещает легкий и позитивный день. Звезды сулят всем знакам зодиака качественный отдых. А главное, рекомендуют не начинать новые дела. Что ждет именно ваш знак — читайте в гороскопе на 15 мая 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны пережили трудную неделю. Звезды советуют полностью посвятить эту пятницу себе. Отличным вариантом отдыха будет онлайн-шопинг.

Телец

Тельцам нужны новые впечатления. Сейчас вы их сможете получить, просмотрев старые фильмы. Поищите список легендарных кинолент, чтобы зарядиться другим настроением и эмоциями.

Близнецы

Звезды советуют вам не торопить события. Попробуйте расслабиться и просто плыть по течению.

Рак

Ракам стоит взяться за изучение своего тела. Попробуйте потренироваться по новой методике или приготовить что-то на обед и ужин согласно меню для разгрузки организма.

Лев

Львам звезды советуют сохранять спокойствие в любой ситуации. Что бы ни случилось, знайте: лучше избежать конфликта, чем его заглаживать.

Дева

К Девам сегодня придет муза. Пора бы вспомнить давно заброшенные таланты и заняться творчеством.

Весы

Вас ждет легкий и позитивный день. За что бы вы ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Скорпион

Скорпионам нужно научиться прислушиваться к интуиции. Именно она может помочь вам найти правильное решение даже в самой сложной ситуации.

Стрелец

Вам нужно прекратить думать о прошлом. Важно не то, чего уже не изменить, а то, что создает наше будущее.

Козерог

Козерогам звезды сулят благоприятный день в личной жизни. Сегодня вы смело можете обсудить все старые проблемы, которые до сих пор не решены.

Водолей

Работа отнимает все ваше время. Попробуйте нажать на тормоза и подарить свои заботу, внимание самым родным людям.

Рыбы

Рыбам звезды советуют помечтать. Это хорошее релаксационное упражнение и возможность расширить свой кругозор. Если вы не мечтатель, то займитесь планированием.

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