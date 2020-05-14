Эпидемия коронавируса в одночасье изменила жизнь миллионов людей. В Украине ввели карантин и семьи вынужденны сидеть дома. Но как развлечь себя и своих детей, когда ты несколько недель находишся в замкнутом пространстве? Ведущий проектов «Холостяк» и «Неймовірна правда про зірок» Григорий Решетник поделился фильмами для всех, кто готов погрузиться в мир увлекательных киноисторий. Больше — в материале.

«Приключения Паддингтона»

Сегодня «Приключения Паддингтона» считается одним из лучших фильмов для совместного просмотра с детьми. Трогательная комедия рассказывает о медвежонке, принадлежащем к древнему виду животных, которые умеют говорить. И вот маленький Паддингтон открывает для себя просторы Лондона. Мишка был уверен, что человеческий мир примет его, но люди оказались не очень гостеприимны. Паддингтона поджидали опасности, риск и невероятные приключения.

«Книга джунглей»

Прекрасная экранизация самого знаменитого произведения Редьярда Киплинга познакомит ребенка с увлекательным миром джунглей. Приключения Маугли — актуальная история, которая повествует о жизни мальчика среди животных. Во время путешествия Маугли ожидают удивительные открытия, а также встречи со множеством опасностей. Маугли ищет выход, как победить злого Шер-Хана. «Книга джунглей» — прекрасный выбор фильма для просмотра с детьми.

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«Большой и добрый великан»

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Захватывающая лента понравится даже совсем крошечным зрителям. В фильме «Большой и добрый великан» очень простой, но интересный сюжет. История разворачивается вокруг маленькой сиротки Софи. Однажды девочка не могла уснуть, подошла к окну и впервые в жизни увидела великана. Сказочный герой поднял Софи и унес ее с собой в страну великанов. Однако кроме него там жили и злые существа, которые охотились на маленьких людей.

«Путь домой»

Режиссеры с мировым именем трудятся над созданием интересных фильмов для детей. Одной из самых качественных и эмоциональных картин считается «Путь домой». В центре трогательной истории оказывается собака по имени Белла. Она жила у парня, который приютил животное еще щенком. Эти двое были лучшими друзьями. Белла счастлива, ведь для собаки самое важное, что хозяин любит ее всем сердцем. Но однажды жизнь героини превратилась в настоящий кошмар — мальчик потерял собаку. Возвращение Беллы домой превратится в настоящее приключение, в котором будет много опасности.

«Гарри Поттер» (серия фильмов)

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Настоящий ажиотаж происходил во всех странах мира, где состоялись показы известной серии фильмов о Гарри Поттере. Это история не столько о мире магии, сколько о магии кино. В свои одиннадцать лет мальчик узнает, что является самым настоящим волшебником, и его приглашают учиться в Хогвартс. Попав в необычный круг общения, герой с головой погружается в мир магии и волшебства, даже не представляя, какие испытания ждут его впереди. Посмотрев эти фильмы, ребенок осознает ценность семьи и дружбы.

« Сокровище нации »

«Сокровище нации» — приключенческий фильм для детей старше 12 лет. Сюжет увлекательной истории разворачивается вокруг охотника за сокровищами Бенджамина Гейтса. Семья главного героя верит в легенду, что основатели США спрятали сокровища от злых людей. Они оставили кучу ребусов, чтобы спустя столетия достояние нации вернулось на законное место. Семейство Гейтсов на протяжении многих лет ведет поиски этих сокровищ, но пока безрезультатно. И, казалось бы, надежда утрачена, но Бенджамин готов разгадать самые запутанные загадки и пожертвовать жизнью ради семейного блага.

Фильмы MARVEL и DC

Вселенные супергероев богаты на легендарные фильмы для детей о невероятных героях. Создатели MARVEL и DC окончательно восхитили юного кинозрителя. Каждый год выходит около десятка фильмов о фантастических приключениях. Кинокартины DC и Marvel полны драматизма и колоритных персонажей. Здесь полно супергероев на любой вкус — от Бэтмена до Железного человека. Нужно лишь выбрать историю, которая понравится вашему ребенку.

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