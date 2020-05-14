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Участник от Сербии на Евровидении-2020

14.05.2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Сербию представит группа Hurricane с песней «Hasta La Vista». В составе группы три девушки – Ксения Кнежевич, Саня Вучич и Ивана Николич. Подробности – далее в материале! 

Сербия провела национальный отбор на конкурс песни Евровидение-2020, победителем которого стала группа Hurricane!

Hurricane в переводе с английского – ураган. Он поднимется под сербским флагом на онлайн-концерте Евровидения-2020: девичья группа споет песню «Hasta La Vista».

О группе 

Ксения Кнежевич, Ивана Николич и Саня Вучич – это Hurricanе. Группа, созданная в 2017 году. Девочки обладают уникальными стилями и характерами, а также идеальными гармониями, которые звучат в эфире радиостанций по всему миру!

Саня Вучич — известная певица. Она наиболее известна тем, что представляла Сербию на Евровидении в 2016 году со своей песней «Goodbye» (Shelter), где заняла 18 место.

Ксения Кнежевич — певица черногорского происхождения. Известна как бэк-вокалистка своего отца Кнеза, который представлял Черногорию на Евровидении-2015 с песней «Adio».

Ивана Николич — профессиональная танцовщица. Свою певческую карьеру она начала в 2016 году.

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