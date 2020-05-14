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Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго полуфинала

14.05.2020

Первый полуфинал Евровидения-2020 уже состоялся! А сегодня, 14 мая, смотрите онлайн второй полуфинал международного песенного конкурса, транслировать который будет stb.ua. Смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения-2020 прямо сейчас! 

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году отменили из-за коронавируса, вместо конкурса проводят онлайн-концерты Eurovision Song Celebration. В них показывают песни всех участников 2020 года. 

В первом полуфинале уже выступили фавориты отмененного конкурса — группы Little Big и The Roop из Литвы. Кроме них — белорусский дуэт Val, украинская группа Go_A и еще 13 исполнителей.

Во втором полуфинале в 22:00 мы увидим выступления 18 стран-участниц. А именно:

  • Австрия
  • Молдова
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Исландия
  • Чехия
  • Греция
  • Эстония
  • Дания
  • Болгария
  • Швейцария
  • Финляндия
  • Армения
  • Латвия
  • Грузия
  • Португалия
  • Албания

Напомним, что уже в эту субботу, 16 мая, будет финал Евровидения-2020! В этот день состоится специальное шоу. А пока смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала прямо сейчас!

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