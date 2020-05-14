Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго полуфинала
Первый полуфинал Евровидения-2020 уже состоялся! А сегодня, 14 мая, смотрите онлайн второй полуфинал международного песенного конкурса, транслировать который будет stb.ua. Смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения-2020 прямо сейчас!
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году отменили из-за коронавируса, вместо конкурса проводят онлайн-концерты Eurovision Song Celebration. В них показывают песни всех участников 2020 года.
В первом полуфинале уже выступили фавориты отмененного конкурса — группы Little Big и The Roop из Литвы. Кроме них — белорусский дуэт Val, украинская группа Go_A и еще 13 исполнителей.
Во втором полуфинале в 22:00 мы увидим выступления 18 стран-участниц. А именно:
- Австрия
- Молдова
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Исландия
- Чехия
- Греция
- Эстония
- Дания
- Болгария
- Швейцария
- Финляндия
- Армения
- Латвия
- Грузия
- Португалия
- Албания
Напомним, что уже в эту субботу, 16 мая, будет финал Евровидения-2020! В этот день состоится специальное шоу. А пока смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала прямо сейчас!
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