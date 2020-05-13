11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио». Комедийный сериал будет выходить в 20:15 с понедельника по четверг. Одну из главных ролей в сериале сыграл харизматичный актер Евгений Гашенко. Читайтте биографию Евгения Гашенко прямо сейчас!

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Евгений Гашенко – талантливый актер, телеведущий, сценарист. Его биография неразрывно связана с юмором. Он смешит людей с самого утра и до поздней ночи, начиная с программы «Дизель утро» и заканчивая концертами «Дизель Шоу» в самых больших концертных залах страны.

Родился Евгений Гашенко в 1981 году в Николаеве. Как юморист он начинал с КВН: Евгений учился на экономиста в Николаевском городском филиале Киево-Могилянской академии и, как многие студенты в то время, играл в эту игру. В 2000 году Евгений Гашенко и Егор Крутоголов основали команду КВН «Дизель», которая и стала отправной точкой для будущего «Дизель Студио». Команда просуществовала не очень долго, зато актеры успели обрести популярность и создать сплоченный коллектив, который смешит нас по сей день.

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В 2013 году Евгений Гашенко поучаствовал в создании первого скетчкома «дизелей» — «Путевая страна». Он и писал сценарии для серий, и сам играл в скетчах. С 2015 года Евгений снимается в сериале «На троих». За время существования проекта актер перевоплощался в механика СТО, работника МОЗ, любовника-неудачника, гопника по кличке Борзый и многих других колоритных персонажей.

Евгений Гашенко выступает на сцене вместе с «Дизель Шоу». В юмористическом проекте участвуют как старожилы, которые играют вместе со времен команды КВН «Дизель», так и приглашенные актеры – например, Евгений Никишин и Сергей Писаренко.

В обычной жизни юморист любит свою работу, но не забывает уделять время семье. В 2013 году он женился на дизайнере одежды Оле. Сейчас у пары один ребенок – сын Иван. Евгений ко всему в жизни относится с юмором и не боится экспериментов. Например, в 2019 году он неожиданно для всех перекрасился в блондина!

Смотрите сериал «Папаньки»-2 с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!

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