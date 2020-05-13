11 мая на телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала «Папаньки». Новый сезон не оставит равнодушным никого! Ведь в нем судьбы героев переворачиваются с ног на голову! Читайте биографию главного актера сериала «Папаньки» Егора Крутоголова!

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Егор Крутоголов – актер и телеведущий. Родился в 1980 году в Николаеве в семье преподавательницы и инженера. С детства занимался бальными танцами, был капитаном школьной команды КВН.

Окончил Гуманитарный университет им. Петра Могилы, факультет романо-германской филологии и зарубежной литературы. Интересно, что через год после этого он вместе с Евгением Гашенко создал команду КВН «Дизель».

После распада команды в 2006 году Егор Крутоголов сделал следующий шаг и начал строить карьеру на телевидении.

Он участвовал во многих юмористических проектах. С 2013 года стал плотно сотрудничать с телеканалом ICTV. На канале появилось много проектов «Дизель Студио»: «ДизельШоу», «На троих», «Дизель утро», «Папаньки». Егор Крутоголов в них не только актер, но и художественный руководитель.

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Известно, что юморист очень много времени уделяет семье. Его жена Катя – штатный фотограф «Дизель Студио». Оба родителя души не чают в двоих сыновьях.

Егор Крутоголов очень любит спорт. Он – кандидат в мастера спорта по большому теннису и большой любитель автоспорта. Часто публикует фотографии с домашних тренировок в социальных сетях, особенно сейчас – на карантине. Кроме того, он занимается боксом и пауэрлифтингом. Старшего сына Егор тоже приобщает к спортивному миру. В 2017 году маленький Лев стал чемпионом Украины по картингу.

Не пропустите 10 мая показ первого сезона сериала «Папаньки» — с 13:20 сразу 7 серий подряд. А 11 мая — премьеру второго сезона в 20:15.

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