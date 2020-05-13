Андрей Фединчик — очень востребованный актер современности. Не так давно мужчина исполнил главную роль в картине «Зоя», а уже сейчас он покоряет зрителей своей актерской игрой в сериале «Папаньки». Биографию и все о творческом пути Андрея Фединчика читайте в материале.

Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия. В юности занимался разными видами искусства и уделял внимание спорту. Он посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. Парень любил играть на гитаре. А в годы учебы он всем запомнился как капитан школьной команды КВН.

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В 2006 году Андрей окончил актерское отделение театрального факультета Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Н. Мажуги.

Еще со студенческих времен он работал в нескольких театрах Киева: в Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках и Муниципальном театре «Киев».

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В 2012 году харизматичный актер стал частью Киевской академической мастерской театрального искусства «Сузір’я». Но популярность Андрею Фединчику принесла роль Тимура Метревели (Тимур Чинати) в сериале «Клан ювелиров», а позже – в сериале «Зоя» на СТБ.

Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Его избранница — известная украинская киноактриса. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

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