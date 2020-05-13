В понедельник состоялась самая яркая премьера этой весны! Сериал «Папаньки»-2 уже успел влюбить в себя тысячи украинцев! Напомним, что 2 сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в 7 и 8 сериях — читайте прямо сейчас!

У Егора в жизни черная полоса. Саша оставил Шурика у Никиты в банке. Ох, и переполох устроил там мальчик! И даже помог Никите проучить Германа. Что произошло в офисе? И какую страшную тайну Тамары Брониславовны узнает Женечка, застав маму с врачом за романтическим ужином?

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Евгений Гашенко, Наталка Денисенко, Лилия Ребрик, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова и др.

Video: «Папаньки»-2: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс) Сериал Папаньки — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 13.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Папаньки

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