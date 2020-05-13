Ольга Арутюнян: Я просто кайфовала от роли Иры в сериале «Папаньки»!

11 мая состоялась самая долгожданная премьера этой весны — сериал «Папаньки»-2, в котором снялись любимые актеры. Одна из них — Ольга Арутюнян. Читайте интервью с невероятной актрисой Ольгой Арутюнян прямо сейчас!

В сериале вашей дочке полгода. Как проходили съемки с малышкой Софийкой?

Съемки проходили достаточно сложно, потому что ребенок маленький и часто плакал. Я очень переживала, что придется писать дубль за дублем или переозвучивать их потом.

Какой зрители увидят Иру во втором сезоне? Изменится ли ее отношение к мужу, она станет меньше его «пилить»?

Ира станет более доброй, милой, любящей и адекватной. Я очень благодарна режиссеру Максиму Бернадскому и сценаристам за то, что мы вместе сделали этого персонажа реальней и жизненней. Ира будет более здравомыслящей, женственной, покажет, как искренне любит Никиту и дочь. Вообще, персонаж так классно прописан сценаристами, что я просто кайфовала от этой роли! Я не такая ревнивая, как Ира, и не контролирую мужчину в жизни, но, знаете, чему-то я бы у нее поучилась. Например, настойчивости и силе духа. Правда, во втором сезоне Ира получилась очень глубоким персонажем.

Ваша дочь Ева еще совсем крошечная! Как проводите карантин вместе с ней? В чем для вас заключаются самые большие трудности?

Наконец-то у нас появилась возможность проводить время втроем! Это очень круто, что ребенок может быть одинаково много и с мамой, и с папой. Ей почти 9 месяцев, она уже села и поползла. Пробует вставать и даже говорить. Я получаю искреннее удовольствие от общения с ней. Но Ева такой себе «император в юбке», пытается строить нас! Хотя мы тоже не промах! Не могу сказать, что есть какие-то трудности. Это жизнь, и у меня такой опыт впервые. Я просто наслаждаюсь.

Сейчас скучаете по съемкам? Если бы была возможность вернуться на один день на съемки сериала, какую сцену вы бы сыграли снова?

Да, конечно, скучаю! Очень хочется на съемочную площадку. Если бы была возможность, я бы вернулась в целый сезон, а не в одну сцену!

Я пришла работать на третьей неделе после родов, и меня очень тепло приняла группа, поддерживала и помогала. Но особенно запомнилась сцена с Лилией Ребрик, в которой мы решаем наши женские проблемы. Такая чисто девичья история, за которую я благодарна сценаристам. Да и вообще, «Папаньки» — сплошной кайф и любовь.

Какие фильмы вы посоветуете посмотреть на карантине?

Я бы порекомендовала один из самых любимых моих сериалов, который я смотрела два раза, — «Однажды ночью». А также два сезона «Молодого папы», «Новый папа», «Убивая Еву».

Когда-то вы в одиночку победили депрессию. Сейчас многие на карантине чувствуют что-то подобное. Посоветуйте читателям, как побороть это состояние? Как сохранять бодрость духа?

Да, у меня был этот опыт. Главное — любите, уважайте себя и окружающих. Ставьте себя и свои желания на первое место и никогда не бойтесь действовать. Любые физические действия помогают вам наполняться правильной энергией и приходить к результату. Мечтайте и действуйте!

Больше по теме: Ольга Атанасова: о съемках в сериале «Папаньки», карантине и шутках на работе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ