Сегодня модные детские стрижки ‒ это, в первую очередь, проявление индивидуальности и креативности. Однако, выбирая детскую стрижку, нужно прежде всего думать о комфорте ребенка. Какие же стрижки для мальчиков и для девочек в тренде в 2020 году? Об этом наш материал.

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Модные стрижки для мальчиков 2020

Выбирая модную стрижку для мальчика, нужно думать о его предпочтениях и комфорте. Главные тенденции стрижек в 2020 году ‒ это слегка упрощенные варианты взрослых мужских стрижек. Такие варианты смотрятся очень стильно и креативно.

Итак, самыми модными стрижками для мальчиков в 2020 году будут «бокс», «полубокс», «цезарь», «ежик». Такие стрижки для мальчиков не только модные, но и практичные.

Также очень стильной стрижкой для мальчиков в 2020 году остается «шапочка» и «укороченный боб», а также стрижки с трафаретным рисунком.

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Для мальчиков постарше отличным вариантом будут стрижки с ассиметричной длиной, с челкой и даже небольшой ирокез будет смотреться очень стильно. Однако, при выборе таких стрижек стоит быть уверенной в том, что ваше чадо сможет самостоятельно ухаживать за своими волосами. Поэтому подобные варианты подойдут для парней среднего и старшего школьного возрастов.

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В любом случае, выбирая модную детскую стрижку для мальчика, следует учитывать структуру волос, особенности черепа и личные предпочтения ребенка. Ведь если у малыша кудрявые волосы,то глупо рассчитывать на ровный ирокез или длинную прямую челку.

Модные стрижки для девочек 2020

Что касается модных стрижек для девочек, то вариантов тут очень много. Чаще всего парикмахеры работают с длинноволосыми принцессами, поскольку все мамы стараются отрастить своим малышкам шевелюру, покруче чем у Рапунцель. Однако стрижки на волосы средней длинны и на короткие волосы тоже выглядят очень мило и стильно.

Верочка, дочь судьи МастерШеф. Профессионалы-2 Ольги Мартыновской:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Так парикмахеры очень часто выбирают для девочек стрижки с прямым срезом волос. Вне зависимости от того, есть челка или нет.

Очень много вариантов можно сделать и с челкой. Она может быть как короткой, так и длинной, как двусторонней, так и удлиненной. Это дает маме множество вариантов для причесок.

Ассиметричные или рваные пряди волос подойдут девочкам чуть постарше. Это идеальный вариант для школьниц. В таком возрасте девочки могут ходить как с распущенными волосами, так и заплетать их в хвост, косу или гульку. В любом случае такая стрижка не будет сильно мешать, и девочка легко с ней справится.

Модные стрижки для девочек «каскад» и «лесенка» также остаются на пике своей популярности. Они универсальны и вряд ли когда-то выйдут из моды.

Также некоторые девочки в подростковом возрасте выбирают стрижки с выбритым виском. Это достаточно смело и смотрится слегка экстремально. Но не стоит перечить юной моднице. Позвольте своей дочери самовыражаться. К тому же в такой сложный подростковый период. Также в этом возрасте девочки очень часто выбирают такие экстравагантные стрижки, как паж, пикси, ультракороткий боб или боб-каре.

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