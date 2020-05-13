Сегодня, 13 мая, на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 13 и 14 сериях — читайте прямо сейчас!

В тринадцатой серии из обменника в торговом центре пропадает крупная сумма денег. Вора успели запечатлеть несколько видеокамер, но выясняется, что одна из них была умышленно демонтирована. По невероятному стечению обстоятельств преступник попадает в ДТП прямо на парковке у торгового центра, однако в найденной сумке денег не обнаружено. За расследование берутся Амосов, Бычков и Воробьяшкина.

В следующей серии расследователи берутся за дело с ограблением квартиры, из которой украдены драгоценности. Приехавших по звонку хозяйки полицейских выпроваживает вернувшийся домой муж. Что он скрывает и почему отказывается от расследования? К участию в раскрытии этого закрученного дела привлекают брата Воробьяшкиной, мечтающего работать в полиции…

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 13 и 14 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 13, 14 серии на сайте СТБ уже 13.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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