Когда в Украине заработает транспорт и возобновятся авиасообщения

О возобновлении работы общественного транспорта решение принимают местные чиновники. Когда же начнется межрегиональное сообщение, программа СТБ «Вікна-новини» спросила у министра инфраструктуры Владислава Криклия. Когда заработает железная дорога и межобластные автобусные маршруты? Когда восстановят регулярные авиарейсы, а также прогноз, когда мир снова будет летать, смотрите в эксклюзивном интервью министра инфраструктуры Владислава Криклия «Вікнам».

«Понимаю, что все устали и хотят услышать конкретные даты. Над ними мы работаем совместно с Минздравом. Нами предложены рамка и график, адаптированные к пяти этапам выхода из карантина, которые ранее предложил Премьер-министр. Первый этап предусматривает возобновление межгородских и внутренних областных перевозок. В дальнейшем и областных. Очевидно, что это будет адаптировано соответственно уровню заболевания конкретно в каждой области и городе. Ведь ситуация достаточно разнообразная по регионам. Далее будем подключать и железнодорожное сообщение: пригородные и междугородные поездки», — отметил министр инфраструктуры.

Больше по теме: Ослабление карантина: как открылись рынки в Киеве

Сроки, в которые будет возобновлено привычное транспортное сообщение, точно не обозначены. Однако Владислав Криклий отметил, что над этим ведется активная работа. Планирование начнется не ранее 22 мая.

«С 22 мая на протяжение недели совместно с Минздравом мы должны будем решить, целесообразно и безопасно ли будет возобновлять транспорт. Но необходимо помнить, что с 22 мая каждые две недели будут дополнительные послабления. И Минздрав будет тщательно следить, чтобы мы каждым решением и послаблением не создавали новых угроз заражений. Стоит понимать, что опасность заключается не только в распространении в транспорте вируса. Когда возобновляется работа офисов, они становятся более людными. Да, есть плюсы для экономики, но временные, ведь количество заболевших будет расти», — комментирует Владислав Криклий.

Даты возобновления работы транспорта еще не согласованы. Известно, что железнодорожные перевозки начнуться позже городских. Каждую дату скорректирует Минздрав, ссылаясь на статистику и динамику прироста заболевших.

«Если мы получим рекомендации от Минздрава, что необходимо передвинуть на неделю-две открытие транспорта в связи с непреодолением пика заболеваемости, то мы будем смещать эти даты, — говорит министр. — Поэтому брать ответственность и заявлять, что 22 мая возобновятся перевозки, я не могу. Точной даты пока нет».

А вот тема авиасообщений разделена на внутренние перелеты и международные. Внутренние перелеты предварительно начнут возобновляться со второй половины июня. Международные специальные рейсы для возвращения граждан Украины домой продолжаются. И лишь со второй половины июля речь зайдет о возможном возобновлении регулярных международных перелетов.

«Вне зависимости от вида транспорта мы сейчас живем в новой реальности. Есть необходимые меры защиты: маски, температурный скрининг, дезинфекция, дистанция», — заключил Владислав Криклий.

Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ