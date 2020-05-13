Гороскоп на 14 мая 2020 года советует всем знакам зодиака быть внимательнее к самочувствию и доверять своей интуиции. Гороскоп поможет подготовить себя к новому дню правильно и уберечься от лишних проблем. Подробнее — в материале от экстрасенсов СТБ.

Овен

Излишняя самоуверенность — ваша главная проблема. Попробуйте стать более объективным к себе.

Телец

Вас ждут приятные хлопоты, с которыми придется начать справляться уже сегодня. Но это чувство ожидания будет вас лишь вдохновлять. А все приложенные усилия доставят удовольствие.

Близнецы

Будьте более внимательны! Старайтесь прислушиваться к своему самочувствию. Пропейте курс витаминов, однако не переусердствуйте.

Рак

Не бойтесь говорить о том, что на сердце. Те, кто вас по-настоящему любит, никогда не отвернутся от вас. Выражайте чувства смелее.

Лев

Сегодня интуиция Львов будет как никогда точна. Если она подсказывает вам не делать что-то, слушайтесь. Вы можете миновать опасность, но лишь с помощью своего чутья.

Дева

Девам звезды советуют перестать тратить свое время на переживания и заняться делом. Вы затрачиваете много сил на безрезультатные дела, а могли бы уже давно реализовывать планы.

Весы

Погода не вдохновляет вас на новые свершения, но нужно побороть лень и делать свою работу как можно лучше. Даже дистанционно можно проявлять свои способности и показывать положительные результаты.

Скорпион

Последнее время ваши поступки напоминают какой-то злой умысел. Хотя вы, возможно, сами того не подозреваете. Остановитесь и обдумайте, что идет не так. И тогда легко сможете переоценить сделанное.

Стрелец

Май — прекрасный месяц для Стрельцов, чтобы заряжаться энергией. На старте карантина вы распланировали многое, и больше половины не выполнили. Сегодня важно взяться за те пункты, которые еще не выполнены.

Козерог

Звезды требуют от вас действий и внимания к своей второй половинке. Ваши отношения становятся однообразными. Вы способны вдохновиться и вдохновить на красивые поступки.

Водолей

Не бойтесь неизвестности. Звезды сулят благоприятные вести. В семье и быту все будет хорошо ближайшее время. А значит, вы можете отвлечься на свои перспективы и уделить им больше внимания.

Рыбы

Рыбы так устали, что уже нет сил. Вам срочно надо наладить режим сна, иначе доведете свой организм до истощения. Плюс — поправьте рацион питания. Ваш желудочно-кишечный тракт может дать сбой.

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