Первый полуфинал Евровидения-2020 уже состоялся! А сегодня, 14 мая, смотрите онлайн второй полуфинал международного песенного конкурса, транслировать который будет stb.ua. Смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения-2020 прямо сейчас!

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году отменили из-за коронавируса, вместо конкурса проводят онлайн-концерты Eurovision Song Celebration. В них показывают песни всех участников 2020 года.

В первом полуфинале уже выступили фавориты отмененного конкурса — группы Little Big и The Roop из Литвы. Кроме них — белорусский дуэт Val, украинская группа Go_A и еще 13 исполнителей.

Во втором полуфинале в 22:00 мы увидим выступления 18 стран-участниц. А именно:

Австрия

Молдова

Польша

Сан-Марино

Сербия

Исландия

Чехия

Греция

Эстония

Дания

Болгария

Швейцария

Финляндия

Армения

Латвия

Грузия

Португалия

Албания

Напомним, что уже в эту субботу, 16 мая, будет финал Евровидения-2020! В этот день состоится специальное шоу. А пока смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала прямо сейчас!



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