Первый полуфинал Евровидения-2020 уже состоялся! А 14 мая смотрите онлайн второй полуфинал международного песенного конкурса, транслировать который будет stb.ua. Эфир Евровидения за 12 мая вы можете просмотреть в материале.

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году отменили из-за коронавируса, нашли альтернативу его проведению: онлайн-концерты Eurovision Song Celebration, на которых покажут песни всех участников этого года. Выступления первого полуфинала можно будет посмотреть прямо сейчас!

В первом концерте выступили не только участники первого полуфинала, но также представители Нидерландов и двух стран из Большой пятерки: Германии и Италии. Представители Украины, группа Go_A, тоже выступили в первом полуфинале Евровидения.

Организаторы отмечают, что зрителей ждет нечто необычное. Они также подчеркивают, что концерт не будет носить соревновательный характер.

Напомним, что онлайн-концерт второго полуфинала состоится 14 мая, а 16 мая — в день финала — специальное шоу. Во время онлайн-трансляций не будет голосования! Видеоклипы не могут стать заменой конкурсного исполнения непосредственно на сцене и в прямом эфире.



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