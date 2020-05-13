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Участник от Португалии на Евровидении-2020

13.05.2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 от Португалии выступит певица Элиза. Она представит свою страну с песней «Medo De Sentir». Подробности – далее в материале. 

Финал 52-го португальского национального отбора, «Festival da Canção», был показан в прямом эфире 7 марта. По результатам голосования зрителей и жюри песня Элизы «Medo De Sentir» получила наибольшее количество баллов — 20.

Больше по теме: Евровидение-2020: Азербайджан определился с представителем

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