Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Солнечные затмения 2020: когда и к чему готовиться

12.05.2020

Одно из самых загадочных и мистических явлений на нашей планете  это солнечное затмение. Уникально оно тем, что вызывает мощный энергетический отток. Чтобы узнать, когда солнечное затмение в 2020 году и к чему готовиться в этот период, — читайте наш материал.

солнечное затмение

Первое солнечное затмение произойдет 21 июня 2020 года.

Это совпадает с днем летнего солнцестояния. Точное время – 09:41 по Киеву. Солнце в этот момент будет находиться в 1 градусе Рака, а увидеть затмение Солнца можно будет в центральной Африке, юго-восточной Азии и на юго-западе Европы. Частично его можно будет наблюдать и в Украине.

С точки зрения астрологии это затмение станет уникальным, потому как впервые с 2001 года оно совпадет с летним солнцестоянием. Точное время солнечного затмение 21 июня 2020 года — 4:47 по Гринвичу.

В максимальной фазе тень от Луны закроет Солнце более чем на 99 процентов. Продолжительность полного затмения составит 38 секунд.

Больше по теме: Сколько дней в високосном 2020 году

Второе солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года в 18:17 по Киеву (16:17 по Гринвичу). Солнце будет находиться в 23 градусе созвездия Козерога. Полное затмение можно будет увидеть на юге Южной Америки и в Антарктиде, а частичное – в Чили и Аргентине.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить