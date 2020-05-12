Во время знакомства с родителями участниц проекта «Холостяк»-10 главный герой не только узнавал об их детстве, но и сам делился интересными историями из прошлого. О побеге из детского сада, отзывах воспитателей и учителей, а также о замечаниях в дневнике с приставкой “SOS” — смотрите в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир.

«Я был не сильно спокойный ребенок. Один раз в садике я организовал побег. Помню, был тихий час. Но я собрал пацанов и предложил идти ко мне домой. Я знал, что у нас дома открыт балкон, а жил я на первом этаже. Перешли дорогу, залезли на балкон и сели играть. Тем временем в саду началась тревога, ведь исчезло пятеро детей. Закончилось все не сильно весело», — вспомнил Холостяк.

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Но и школьные годы Макса запомнились его родителям. Мужчина признался, что его мама до сих пор хранит дневник, исписанный красной ручкой замечаниями.

«Моему классному руководителю тоже было всегда, что сказать. Порой замечания в дневнике начинались со слов “SOS”. При этом учился я очень хорошо. У меня были одни пятерки», — делился главный герой.

Video: Побег из садика: Холостяк Макс рассказал о своем детстве Главный герой проекта Холосятк 10 сезон Макс Михайлюк рассказал о побеге из детского сада. Подробнее о детстве Холостяка 2020 - смотрите в эксклюзивном видео

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