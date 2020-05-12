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«Папаньки» — первый в Украине сериал о папах

12.05.2020

11 мая на телеканале СТБ вышел 2 сезон первого украинского, юмористического, а самое главное семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». 

В эфире уже вышло 4 серии «Папанек». Огромный интерес к сериалу наблюдается на платформе YouTube, где у него уже более 50 тысяч просмотров! И эта цифра растет с каждым часом! 

Сериал «Папаньки» нарастил показатели слота канала, особенно по молодежной аудитории. «Папаньки» — это новое веяние в украинском продакшене, которое популяризирует семейные ценности и настоящую дружбу. А жизненные проблемы освещает в комичной форме.  

Напомним, что главные роли сыграли Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин и Андрей Фединчик. Роль супруги героя Егора Крутоголова исполнила Лилия Ребрик. Кстати, на площадке «Папанек» она узнала, что находится в «интересном положении».

«Папаньки» — это история о четверых друзьях, которых объединяет главная тема — воспитание детей. Двое из них «женатики» с опытом и уже обзавелись потомством, один только недавно стал отцом, и его все время терзают сомнения: сможет ли он быть хорошим папой и примером для своего ребенка. Ну, а четвертый их друг —  ловелас, который является источником свободы и соблазнов.

Напомним, что 2 сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15.

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