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«Папаньки»-2: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)

12.05.2020

Вчера состоялась самая яркая премьера этой весны! Сериал «Папаньки»-2 уже успел влюбить в себя тысячи украинцев! Напомним, что 2 сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в 5 и 6 сериях читайте прямо сейчас! 

Никита собирается на работу! У него первый день в роли начальника. Все должно было быть идеально, но новая сотрудница Ольга Николаевна уделяет ему слишком много внимания. Саша проиграл Шурику в шашки и теперь вынужден сделать Тане предложение! Исполнится ли желание мальчика? И сможет ли Егор откровенно рассказать Свете о своих финансовых проблемах?

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Евгений Гашенко, Наталка Денисенко, Лилия Ребрик, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова и др.

Video: «Папаньки»-2: что произойдет в 5 и 6 сериях (анонс)

Сериал Папаньки — 5, 6 серии на сайте СТБ уже 12.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Папаньки

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Не пропустите новые эпизоды любимого сериала «Папаньки» в 20:15 с понедельника по четверг!

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