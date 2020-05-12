Традиционно в конце выпусков участницы обращаются к главному герою с помощью видео. В 10 выпуске состоялось знакомство с родителями девушек, поэтому каждая поблагодарила Холостяка за прекрасное время в кругу их семей. А вот Кристина и вовсе заинтриговала Макса, пообещав показать на Церемонии роз “что-то новенькое”. Все видеообращения — смотрите в материале.

Девушки перешли на абсолютно новый этап взаимоотношений с Максом. На финишной прямой четверо участниц познакомили Холостяка с родителями и уже готовятся приехать в дом семьи Михайлюков. Кроме Кристины, которая в 10 выпуске покинула проект. В своем видеообращении она попыталась объяснить, почему не выражает своих чувств в полной мере, а также призналась, что готова удивлять мужчину. Однако главный герой рассчитывал точно не на смену прически.

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Дана

Video: Макс, привет: видеообращение участниц проекта «Холостяк»-10 в 10 выпуске Смотрите видеообращение участниц проекта Холостяк 10 в 10 выпуске. Полное видео со всех видеообращений участниц проекта Холостяк от 08.05.2020 - в материале

Кристина

Video: Макс, привет: видеообращение участниц проекта «Холостяк»-10 в 10 выпуске Смотрите видеообращение участниц проекта Холостяк 10 в 10 выпуске. Полное видео со всех видеообращений участниц проекта Холостяк от 08.05.2020 - в материале

Даша

Video: Макс, привет: видеообращение участниц проекта «Холостяк»-10 в 10 выпуске Смотрите видеообращение участниц проекта Холостяк 10 в 10 выпуске. Полное видео со всех видеообращений участниц проекта Холостяк от 08.05.2020 - в материале

Вика

Video: Макс, привет: видеообращение участниц проекта «Холостяк»-10 в 10 выпуске Смотрите видеообращение участниц проекта Холостяк 10 в 10 выпуске. Полное видео со всех видеообращений участниц проекта Холостяк от 08.05.2020 - в материале

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