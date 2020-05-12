Сегодня, 12 мая, на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 11 и 12 сериях — читайте прямо сейчас!

В одиннадцатой серии у друга Лены, врача Олега Турчинова, в больнице умирает пациент — владелец сети городских ломбардов. Медика обвиняют в преступной халатности, а у Лены в палате случается видение: бизнесмен умер не своей смертью, ему помогли, но это точно был не Олег. Кто же докопается до истины? Лена понимает: без Амосова здесь не обойтись, но с ним еще нужно помириться.

В двенадцатой серии во время игры в «Мафию» в закрытом клубе у одного из игроков пропадают часы стоимостью 20 тысяч долларов. Часы быстро находят, но они оказываются дешевой подделкой. Что это было: реальное ограбление, или потерпевший водит Амосова с Бычковым за нос? В этом и предстоит разобраться героям.

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 11 и 12 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 11, 12 серии на сайте СТБ уже 12.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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