Лунный календарь стрижек на май 2020 года поможет вам определиться с самой удачной датой для смены вашего имиджа. Чтобы получить идеальный результат и не повредить волосы, очень важно учитывать фазу Луны. Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова поделилась лунным календарем стрижек на май 2020, чтобы вы точно знали, в какие дни можно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.

В условиях карантина каждая женщина уже с нетерпением ждет возможности отправится в салон красоты. Но и дома можно привести себя в порядок. В своих экспериментах очень важно учитывать фазу Луны, ведь из-за этого даже у самого умелого мастера порой может не получиться идеальное окрашивание или стрижка.

Благоприятные дни для стрижки волос в мае 2020 года

В мае 2020 будет достаточно много благоприятных дней для смены имиджа. Но советуем заранее записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза и соблюдая правила карантина. Можно стричься и окрашивать волосы в такие дни: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 27, 28, 29 мая.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в мае 2020 года

А вот в нижеперечисленные дни экспериментировать со стрижками и окрашиваниями, наоборот, не стоит: 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 30, 31 мая.

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