Гороскоп на 13 мая 2020 года расскажет, на чем стоит сосредоточить свое внимание. Каким знакам зодиака пора заняться личными отношениями, а каким — работой? Подробный гороскоп на 13 мая от экстрасенсов СТБ в нашем материале.

Овен

Вы стали слишком требовательны к окружающим людям. Поэтому порой позволяете себе лишнее и переходите черту уважения. Не наполняйте себя негативом, иначе удача от вас отвернется.

Телец

День будет складываться весьма положительно. Но будьте осторожны с давлением. Оно склонно к повышению из-за резкого перепада температуры. Старайтесь провести день в тишине и покое. Не эмоционируйте.

Близнецы

Бдительность поможет вам выйти победителем из любой ситуации. Поэтому анализируйте все, что происходит сегодня.

Рак

Дайте новую жизнь своим отношениям. Попробуйте приготовить романтический ужин при свечах, посмотреть любимое кино вместе или старые фото. Вы перестали замечать, насколько стали прекрасной парой.

Лев

С вдохновением вы сегодня на «ты». Для творческих Львов этот день благоприятен для создания чего-то нового.

Дева

Вам давно пора найти новый или дополнительный источник дохода. Сегодня, 13 мая, самый благоприятный для этого день в месяце. Все двери открыты.

Весы

Вы очень закрылись в себе. Не делитесь происходящим с друзьями и близкими. Смотрите на все сквозь призму подозрения и сомнения. Однако вокруг ничего не изменилось. Все родные по-прежнему желают вам добра.

Скорпион

Вы сменили план своих действий. Это может обернуться для вас как положительными последствиями, так и плохими. Чтобы все закончилось хорошо, будьте внимательнее к тому, что вам говорят. Анализируйте.

Стрелец

Вы много времени посвящаете не тем мыслям. Вы сами выбрали свой путь, извлекайте преимущества и упрямо идите к своей главной цели.

Козерог

Вспомните о своих детских талантах. Желание творчества вы задвинули далеко. Но если попытаться это развивать, то вы рискуете обзавестись новым увлекательным хобби.

Водолей

Этот день пройдет без лишней суеты. Так и надо, когда находитесь в кругу семьи. Старайтесь сохранять спокойствие, даже если устали от карантинных будней.

Рыбы

Иногда для того, чтобы стать ближе к своей мечте, необходимо от чего-то отказаться. Проанализируйте сегодня возможное развитие событий в таком случае. Полученный результат вас удивит.

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