Что посмотреть на карантине: лучшие фильмы

Пожалуй, на всех просторах интернета не найти той единой подборки лучших фильмов, ведь у каждого из нас есть свой собственный список любимых кинокартин. Но что же еще можно посмотреть на карантине? Редайкция сайта STB.UA приготовила для вас нечто особенное. На любой вкус и запрос, начиная с легендарных фильмов 1999 года, которые узнает каждый, и до киномарафона в 50 часов. Устраивайтесь поудобнее и знакомьтесь с нашей подборкой лучших фильмов, которые стоит посмотреть на карантине.

Покемон. Детектив Пикачу

«Покемон. Детектив Пикачу» – невероятная история о легендарном герое. Первоклассный детектив Гарри Гудман бесследно исчезает после загадочной автомобильной аварии. Его сын Тим встречает бывшего напарника отца, веселого и смышленого покемона Пикачу, и с удивлением обнаруживает, что они могут понимать друг друга. Объединив усилия, Тим и Пикачу начинают расследование исчезновения Гарри, которое приведет их к масштабному заговору, способному поставить под угрозу всю вселенную покемонов…

Соник

Этот анимационный фильм очень похож по настроению на «Покемон. Детектив Пикачу». Невероятно добрая, забавная и яркая экранизация легендарного персонажа созданного компанией Sega. В центре сюжета оказался сотрудник полиции Том. Несмотря на стремление сделать успешную карьеру, ему постоянно что-то мешает. Но однажды он встречает странное существо, пришельца по имени Соник, который может двигаться с недостижимой ни для какой земной техники скоростью. Чтобы поймать его власть нанимает злого и безжалостного доктора Роботника, которого неподражаемо сыграл Джим Керри.

Десятое королевство

Многосерийный фильм состоит из 9 эпизодов, которые погружают нас в мир сказочных существ, тайн и борьбы добра со злом. Принц Венделл очень честный и добрый человек, будет верой и правдой служить своему народу. Чтобы исполнить свою мечту и править страной злая Королева меняет телами наследника с собакой. Принц благодаря зеркалу перемещается в Нью-Йорк, где милая девушка спасает его. Вместе со своим отцом она попадает в мир Венделла. Но зеркало пропадает и вернуться в свой мир они не смогут, пока не отыщут его…

Страна фей

Это приключенческая волшебная история объединила реальный мир Ирландии и сказку фантастической страны. Главный герой Джек приезжает по работе в далекие и живописные края и заселяется в дом, где живут лепреконы. Они предлагают ему золото в обмен на помощь в их вражду с эльфами, которая вспыхнула из-за любви между сыном предводителя лепреконов Мики и эльфийской принцессой Джессикой. С этого момента началась история, напоминающая «Ромео и Джульетту». Главному герою предстоит вмешаться в законы природы и сказочного мира, чтобы вернуть в него прежнее спокойствие.

Ничто не случается дважды

«Ничто не случается дважды» – многосерийный фильм из 24 серий от королевы мелодрам Оксаны Байрак. После многоточия первых 16 эпизодов у каждого из нас осталось еще так много вопросов… Что будет с любимыми героями и получит ли эта сага о любви свой счастливый финал? Новые 8 серий продолжения киношедевра рассказывают нам о событиях, которые происходят спустя девять месяцев после окончания первой части. Главным героям предстоит разобраться с ошибками прошлого, чтобы обрести настоящую жизнь и любовь.

Смотреть онлайн все серии сериала Ничто не случается дважды. Продолжение

Девять жизней

Невероятно смешной и трогательный семейный фильм. Том Брэнд – успешный владелец колоссальной бизнес империи и ярый ненавистник кошек. У него есть возможность получить все, что пожелает, но вот времени на свою семью у него всегда нет. Как-то раз, вспомнив о дне рождения дочери, мистер Брэнд заходит в необычный зоомагазин, где его встречает загадочный заклинатель кошек. С купленным котом он отправляется к имениннице, но попадает в ужасное происшествие и внезапно оказывается в теле своего подарка. Теперь герою нужно в течение всего лишь одной недели осуществить то, что он не мог сделать на протяжении нескольких лет – наладить отношения со своей семьей, иначе он до конца своих дней останется котом.

Фильмы киновселенной MARVEL

Сага Бесконечности – это три фазы, 23 уже вышедших фильма, уникальные и харизматичные супергерои и драматический финал с множеством линий для развития мультивселенной. Чтобы по настоящему ощутить, прожить и стать частью киновселенной MARVEL вам понадобиться 50 часов и 1 минута. Это более 2 дней безпрерывного просмотра. Разве не круто?

В какой последовательности стоит смотреть фильмы MARVEL:

Железный человек Невероятный Халк Железный человек 2 Тор Первый Мститель Мстители Железный человек 3 Тор 2: Царство тьмы Первый мститель: Другая война Стражи Галактики Мстители: Эра Альтрона Человек-муравей Первый мститель: Противостояние Доктор Стрэндж Стражи Галактики 2 Человек Паук: Возвращение домой Тор: Рагнарек Черная Пантера Мстители: Война Бесконечности Человек-муравей и Оса Капитан Марвел Мстители: Финал Человек-паук: Вдали от дома

Фильмы по комиксам DC Comics

Фильмы DC на самом деле сложно назвать единой киновселенной. Но довольно годных и интересных фильмов тоже хватает. Обращаем внимание на то, что в подборке ниже мы собрали фильмы именно расширенной киновселенной DC:

Человек из стали Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Отряд самоубийц Чудо-женщина Лига справедливости Аквамен Шазам! Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин

Оставайтесь дома и приятного вам просмотра!

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