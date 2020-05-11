Гороскоп на 12 мая 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 12 мая 2020 года поможет каждому знаку зодиака убедиться, что сегодня самое время начинать действовать. Кому пора прекратить надеяться на талисманы и обереги, а кому — выйти на пробежку и встать на путь здорового образа жизни? Узнайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ!
Овен
Сегодняшний день вдохновит вас на романтические приключения. Не сомневайтесь, что все будет на высшем уровне, ваши старания оценят. Попробуйте поговорить откровенно о своих чувствах. Признайте свои прошлые ошибки и перейдите на новый уровень взаимоотношений. Но не забывайте о социальной дистанции.
Телец
Это ваш месяц! Если до этого вы холодно относились к семейным ценностям, то сейчас вас начнут переполнять эмоции. Попробуйте удержать баланс и отдавать больше, чем получаете.
Близнецы
Звезды вас предупреждают, что сегодня придется выбирать между двумя несопоставимыми вещами. Но чтобы этого избежать, поговорите с людьми, которые влияют на вашу жизнь. Так вы можете опередить события.
Рак
У вас появляются силы бороться за свое счастье. И дело не в весне, а в том, что настало время проявлять свои эмоции! Тем более вы знаете, что игра стоит свеч.
Лев
Иногда и самые сильные плачут. Не бойтесь сегодня показаться слабым человеком. Научитесь принимать помощь и поддержку. Вам она сейчас понадобиться. Как минимум для того, чтобы просто перезарядиться.
Дева
Если начнете утро с пробежки, то рискуете стать на тропу здорового образа жизни. Однако не забывайте о всех нормах безопасности. Ведите здоровый образ жизни, цените каждое мгновение, мойте руки и придерживайтесь социальной дистанции.
Весы
Сегодня вечером можете спокойно лечь и отдохнуть. А все потому, что утро окажется каким-то сумасшедшим. Куча дел свалится вам на голову. А разгребать придется в одиночку и очень быстро.
Скорпион
Удача на вашей стороне, хоть бери и покупай все лотерейные билеты. Но с судьбой лучше не играть, используйте свое преимущество по-другому.
Стрелец
Сегодня не бойтесь ничего. Вы решите даже самые сложные задачи и сможете помочь другим! Отвечайте на звонки с незнакомых номеров — они несут благие известия.
Козерог
Вы слишком много надежд возлагаете на обереги и талисманы. Но следует помнить, что главный оберег для вас сейчас — это ваши же меры осторожности.
Водолей
Столько заманчивых предложений поступает в мае! Если сегодня согласиться на одно из них, то вы можете в скором будущем получить хорошую выгоду.
Рыбы
Замечательные перспективы ожидают вас в первой половине дня. Проявите себя по полной!