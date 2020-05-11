Гороскоп на 12 мая 2020 года поможет каждому знаку зодиака убедиться, что сегодня самое время начинать действовать. Кому пора прекратить надеяться на талисманы и обереги, а кому — выйти на пробежку и встать на путь здорового образа жизни? Узнайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ!

Овен

Сегодняшний день вдохновит вас на романтические приключения. Не сомневайтесь, что все будет на высшем уровне, ваши старания оценят. Попробуйте поговорить откровенно о своих чувствах. Признайте свои прошлые ошибки и перейдите на новый уровень взаимоотношений. Но не забывайте о социальной дистанции.

Телец

Это ваш месяц! Если до этого вы холодно относились к семейным ценностям, то сейчас вас начнут переполнять эмоции. Попробуйте удержать баланс и отдавать больше, чем получаете.

Близнецы

Звезды вас предупреждают, что сегодня придется выбирать между двумя несопоставимыми вещами. Но чтобы этого избежать, поговорите с людьми, которые влияют на вашу жизнь. Так вы можете опередить события.

Рак

У вас появляются силы бороться за свое счастье. И дело не в весне, а в том, что настало время проявлять свои эмоции! Тем более вы знаете, что игра стоит свеч.

Лев

Иногда и самые сильные плачут. Не бойтесь сегодня показаться слабым человеком. Научитесь принимать помощь и поддержку. Вам она сейчас понадобиться. Как минимум для того, чтобы просто перезарядиться.

Дева

Если начнете утро с пробежки, то рискуете стать на тропу здорового образа жизни. Однако не забывайте о всех нормах безопасности. Ведите здоровый образ жизни, цените каждое мгновение, мойте руки и придерживайтесь социальной дистанции.

Весы

Сегодня вечером можете спокойно лечь и отдохнуть. А все потому, что утро окажется каким-то сумасшедшим. Куча дел свалится вам на голову. А разгребать придется в одиночку и очень быстро.

Скорпион

Удача на вашей стороне, хоть бери и покупай все лотерейные билеты. Но с судьбой лучше не играть, используйте свое преимущество по-другому.

Стрелец

Сегодня не бойтесь ничего. Вы решите даже самые сложные задачи и сможете помочь другим! Отвечайте на звонки с незнакомых номеров — они несут благие известия.

Козерог

Вы слишком много надежд возлагаете на обереги и талисманы. Но следует помнить, что главный оберег для вас сейчас — это ваши же меры осторожности.

Водолей

Столько заманчивых предложений поступает в мае! Если сегодня согласиться на одно из них, то вы можете в скором будущем получить хорошую выгоду.

Рыбы

Замечательные перспективы ожидают вас в первой половине дня. Проявите себя по полной!

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