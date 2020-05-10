Жанна Шулакова – не только известный и талантливый экстрасенс, но и счастливая многодетная мама! Специально ко Дню матери Жанна Шулакова рассказала о том, в чем для нее настоящая радость материнства. Читайте интервью с Жанной Шулаковой прямо сейчас!

Что для вас материнство? Что изменилось в вашей жизни с появлением ребенка?

Я многодетная мама, но рождение каждого ребенка – это чудо! Любой ребенок – это личность со своим характером, интересами, стремлениями. И маме приходится подстраивать свою жизнь в соответствии с ними. Это – не проблема, а радость и счастье. Ведь женщина никогда не может сказать, что прожила полную жизнь, если не стала мамой.

Почему быть мамой – это круто?

Само слово “мама” – это уже круто! Ты испытываешь гордость за успехи ребенка, переживаешь его неудачи, как свои! Каждый день в твоей жизни происходит что-то новое… У любой мамы есть смысл жизни! И это – прекрасно!

Вы используете свои сверхъестественные способности в воспитании детей?

Иногда мои способности очень выручают в повседневной жизни и в воспитании детей. Я точно знаю, как убрать испуг, восстановить иммунитет, настроить ребенка на свершения. Дети привыкли доверять мне, если я говорю, что эта поездка не нужна или на встречу идти не нужно. Я стараюсь не вмешиваться в их жизни, они должны набить шишки и получить жизненный опыт. Но как мама, я иногда использую свои способности и направляю их.

Вы бы хотели, чтобы ваши дети тоже имели экстрасенсорные способности?

Если у моих детей появятся экстрасенсорные способности, я их поддержу. Но развивать и применять их — это будет выбор ребенка. К такому нельзя принуждать. Наличие экстрасенсорных способностей – это не увлекательная игра. Это большая ответственность, а иногда – за жизни других людей. И если кто-то из моих детей решит продолжить выбранный мною путь, я постараюсь объяснить ему всю степень ответственности.

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