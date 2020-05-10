Сегодня в 19:00 в программе «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты проекта Рубина Цибульская и Ярослава Федорова будут расследовать необычное и жестокое дело в Винницкой области. Но что шокирует экспертов? И с каким страшным злом столкнутся герои программы? Читайте прямо сейчас!

Недавно в программу «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась Лиля Третьяк из Винницкой области. Молодая мама уверена: она ​​и ее родные обречены на смерть. Ведь много лет назад в фундамент ее родительского дома строители замуровали проклятую куклу. Якобы за то, что Лилина бабушка не рассчиталась с ними за проделанную работу. И теперь все, кто жил в доме — Лилина бабушка, мать и отец — умерли страшной смертью.

Женщина уверена — мистическая сила переключилась на нее. Ведь после похорон родителей, когда Лиля заночевала в их доме, то увидела страшные видения: змею в трюмо и отрезанные головы — собственную и брата. После этого женщина начала ощущать потустороннее присутствие и у себя дома.

Неужели все эти беды происходят именно из-за замурованной куклы? Смотрите сегодня в программе «Следствие ведут экстрасенсы» на телеканале СТБ в 19:00!

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