Финалистка 14 сезона самого масштабного шоу страны «Битва экстрасенсов» и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская больше жизни любит своего сына! Об этом она эксклюзивно поделилась с читателями сайта телеканала СТБ. Читайте интервью Рубины Цыбульской ко Дню матери прямо сейчас!

Что для вас материнство? Что изменилось в вашей жизни с появлением ребенка?

Я считаю, что дети даны нам как подарок от Всевышнего. Мой сын – это не часть меня, и я его за это люблю! Он – совершенно самостоятельная личность, со своим характером, своим вкусом, своими интересами. Для меня счастье материнства – в каждом дне. Я просыпаюсь для того, чтобы узнать, чем живет мой сын, какие у него планы, о чем он думает, какое у него настроение… Мне это важно. Счастье материнства не измеряется возрастом ребенка, оно длится всю жизнь. Вместе с ним я учусь идти вперед. Даже когда нет сил, ты знаешь, что ребенок смотрит на тебя, учится от тебя. Он — твое отражение. Только терпение, воспитание, вера и любовь к ребенку создают его индивидуальность.

Почему быть мамой – это круто?

В первую очередь, быть мамой — это потерять покой. Впрочем, с ребенком ты обретаешь себя. Его первое «агу», первые шаги, ямочки на щечках, которые навсегда останутся в моем сердце. Конечно, все не так просто, как может показаться. Чтобы вырастить и воспитать ребенка, нужно терпение. Бессонные ночи, его плач я тоже помню хорошо. Бежишь, берешь на руки, целуешь и все проходит. Я не давала сыну плакать. Детских истерик не было. Болезни: малейшее ОРЗ — сопли ,кашель — ты уже выучил все симптомы и знаешь лучше врача, что дать. Любовь — бесконечна. Ее не могут ослабить никакие трудности. И она всегда дает результаты. Когда моему сыну было 7 лет, он подошел ко мне, обнял и говорит: «Мама, ты самое дорогое, что у меня есть на целом свете! Я тебя очень люблю!». Он смотрит на тебя, и ты понимаешь, что вот он — смысл твоей жизни. Просто услышать эти слова… Разве это не круто?

Бывало ли такое, что ваши сверхъестественные способности спасали сына?

Дело в том, что люди со сверхспособностями своим кровным помочь не могут. Это как предсказывать себе — личный интерес затмевает способность раскрыть в себе силу. Проще говоря, вся сила становится материальной. Однако моя мама говорила: «Помогая людям, ты помогаешь своим детям!». Когда я помогаю людям, я спасаю своего сына от страданий и несчастий.

А вы бы хотели, чтобы ваш сын имел экстрасенсорные способности?

Нет. Моя мама говорила, что дар — это опасная вещь. Очень важно его использовать для помощи людям. Если этого не происходит, то на детях это отразится негативно. Я использую свой дар для помощи людям, поэтому знаю, что он не перейдет моему сыну, но достанется внучке. Впрочем, я знаю, что мой сын будет иметь другой талант, с помощью которого будет помогать людям и добьется успеха!

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