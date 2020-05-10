Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года расскажет, что пророчат звезды для каждого знака зодиака на грядущие семь дней. Кому стоит обратить внимание на свое здоровье, а кого может настигнуть депрессивное настроение? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 11 по 17 мая 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

Новая неделя для Овнов окажется положительной. На работе все будет проходить хорошо, без особых нагрузок, впрочем подготовьтесь, что в четверг вам придется пересидеть несколько дополнительных часов. Вам может показаться, что вы сильно истощились и вам нужно отдохнуть, однако у вас еще будут силы сделать запланированную дома работу. Не поддавайтесь своей лени.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе Тельцам рекомендуется меньше проявлять инициативу. Постарайтесь прежде всего закончить все запланированные дела, а потом браться за что-то другое. Физической активностью вам не рекомендуется заниматься. Ну а в основном, экстрасенсы пророчат вам хорошую неделю!

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе у Близнецов будет много положительных событий. Если у вас нет второй половинки, то есть все шансы получить сообщение от неравнодушного вам человека. Вероятно, совсем скоро у вас завяжется роман.

Если вы долго шли к своей цели, то уже в конце недели можете получить первые результаты. Однако не забывайте о собственных нуждах. Работа работой, а потребность в отдыхе никто не отменял. Не жертвуйте слишком много времени на работу, вам все равно нужно восстанавливать силы.

Гороскоп на неделю – Раки

Трудности, с которыми боролись Раки длительное время, наконец отступят. И теперь вы можете направить все свое внимание на вещи, которые приносят вам радость и удовольствие. Вам нужно правильно расставить приоритеты и постепенно выполнять все задачи.

Гороскоп на неделю – Львы

Неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы долго откладывали решение какого-то дела – самое время воплотить его в жизнь. В середине недели наибольшая вероятность того, что вы сможете отстоять свою точку зрения. Будьте настойчивее!

Гороскоп на неделю – Девы

Новая неделя для Дев – подходящее время, чтобы разобрать дела и задачи, которые у вас накопились и никак не могут сдвинуться с мертвой точки: завершите уборку, избавьтесь от хлама в телефоне, разложите все по местам в шкафах и оплатите все счета.

Гороскоп на неделю – Весы

Для Весов вся рабочая неделя будет эмоционально тяжелой, но уже на выходных вы сможете полностью расслабиться и отдохнуть. Начало недели – время перемен, но бояться их не стоит. Наоборот, они помогут найти вам правильный путь в жизни.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Первая половина недели идеально подойдет для активных действий. Вам удастся осуществить многие запланированные дела, если вы не будете постоянно сидеть на месте. Во вторник вы можете проявить все свои лучшие качества.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

В начале недели Стрельцов могут ожидать изменения в жизни. Они могут быть связаны с работой, семьей, окружением, деньгами или здоровьем. Впрочем звезды обещают вам положительные изменения.

На этой неделе вам нужно достаточно времени уделить обучению, ведь совсем скоро вас ждут ситуации, когда ваши способности подвергнут тщательной оценке. Возможно, это будут тесты, экзамены или собеседование.

Гороскоп на неделю – Козероги

На этой неделе Козерогов ждут волнения, связанные с вашей личной жизнью. Вы можете осознать, что разлюбили человека, с которым вы рядом. В таком случае вам надо обязательно обсудить этот вопрос со второй половинкой и ничего не решать самостоятельно.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Обратите внимание на понедельник, четверг и субботу. В эти дни будут происходить важные события, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Звезды прогнозируют вам серьезные изменения. Всю неделю проявляйте настойчивость и решительность.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе вам нужно обязательно завершить все дела, которые у вас накопились еще с прошлого месяца. Чем дольше вы будете тянуть – тем более негативными будут последствия. Особенно это касается работы. Из-за невыполнения обещанных дел вы можете потерять доверие своих коллег и руководства.

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