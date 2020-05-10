Гороскоп на 11 мая 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 11 мая от экстрасенсов СТБ!

Овен

День будет благоприятным для коллективных и корпоративных разговоров в интернете. Овны, вы соскучились по своим коллегам! Скажите им пару хороших слов!

Телец

В делах особых курьезов не возникнет, однако принимать решения может быть нелегко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми “за” и “против” и так ничего и не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующий день.

Близнецы

Близнецы сегодня почувствуют мощный прилив вдохновения. Используйте его для воплощение близких сердцу замыслов. Важные дела, особенно те, которые связаны с семьей и домом, следует решать в первой половине дня.

Рак

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать доводить любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Лев

Неожиданная ситуация может выбить Львов сегодня из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все уладится. Если не знаете, как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться. Среди близких людей есть тот, кто точно вас понимает и сможет помочь или хотя бы успокоить. Прислушайтесь к его советам.

Дева

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда. Возможна неожиданная радостная весть. Везение в этот день будет на вашей стороне, однако в авантюры ввязываться все же не стоит.

Весы

Перед вами открываются новые возможности, и вы боитесь не взять от ситуации по максимуму. Придется учиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела и ненужных людей.

Скорпион

Скорпионам можно смело браться за заключение контактов, договоренностей, укрепление тылов – эти дела сегодня будет сопровождать удача и они принесут положительные результаты. Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Немного осторожности еще никогда не было лишним.

Стрелец

День благоприятен для обдумывания домашних дел. В беде сегодня доверяйте своей интуиции и не недооценивайте предчувствия. Доверить сокровенное сегодня можете смело надежному Овну или Стрельцу.

Козерог

В вашей голове масса гениальных идей, которые рекомендуется начинать реализовывать. Это позволит вам стать более довольным жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться, — и начинать не стоит.

Водолей

Водолеям сегодня по силам если не невозможное, то как минимум многое. Все, что потребуется от вас, — направить вдохновение в правильное русло и не растратить его. Настройтесь на хороший лад и приступайте к тому, что давно откладывали. Под вечер возможно получение долгожданной вести.

Рыбы

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело поэкспериментировать. День хорош для любых изменений. Главное – не просиживать все время на диване.

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