День матери 2020: Татьяна Высоцкая о материнстве в телевизоре

В День матери редакция STB.UA собрала комментарии звездных мам телеканала СТБ. Ведущая программы «Вікна-новини», а также социального проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая ответила на несколько личных вопросов о материнстве. О чтении сказок с интонацией диктора и телекарьере детей — эксклюзивно в материале.

Как ваша работа помогает в материнстве?

Иногда помогает, потому что хорошо ориентируешься в информационном поле, а иногда — наоборот, добавляет лишних тревог. Так что у каждой медали, как всегда, две стороны. Но в действительности материнство — оно и в телевизоре материнство: со своими хлопотами, ответственностью и самопожертвованием.

Хотите ли вы, чтобы ваши дети также избрали телекарьеру?

Честно — не знаю. Это очень энергозатратная работа, которая поглощает тебя с головой. Но если захотят — вряд ли мы будем против, это вообще личный выбор, кем быть и работать; времена, когда родители против, — прошли.

Возможно, есть истории, когда вы за чтением сказок на ночь ловили себя на мысли, что читаете их, как новости?

Наоборот, это так прекрасно, когда читаешь сказку иначе, нежели новости, с диалогами и восклицательными знаками. Но немного похоже на ведение ток-шоу, — это я о «Таємниці ДНК» (улыбается. — Прим. ред.).

Можете сказать, что каждая мама — это своеобразная ведущая, которая первой рассказывает своим детям новости — и хорошие, и плохие?

Конечно! И настраивает эмоционально и интонационно, как воспринимать новости или информацию!

Редакция STB.UA поздравляет всех мам с праздником и отмечает, что роль матери в любом случае — это сочетание всех профессий и видов деятельности в одном лице! Быть мамой вместе с СТБ — это быть лучшей ведущей для своего ребенка.