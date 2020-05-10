В День матери редакция STB.UA пообщалась со звездной мамой-тренером. Неизменная и успешная тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская ответила на самые интересные вопросы о материнстве. Больше — в материале.

Как материнство повлияло на вашу профессиональную деятельность?

Тренерская карьера началась задолго до моего материнства. Не могу сказать, что эти сферы переплетаются между собой. Но в момент, когда я осталась одна воспитывать своих детей, это меня растормошило. Я активнее начала двигаться вперед, обдумывать проекты и создавать что-то новое. Детки мне в этом помогали и абсолютно во всем меня поддерживали. Они бережно относились к тому, что я создаю свой Instagram-журнал, который будет приносить пользу многим людям.

Быть мамой-тренером — это…?

Это прекрасно — быть и мамой и тренером! Я полноценно являюсь матерью своих детей. Я в них растворяюсь. Каждый знает, что дома я всецело принадлежу им — заботливая и уютная. Но стоит мне зайти в зал, они понимают, что здесь должна быть жесткая дисциплина. Когда мы приезжали на базу «Зважені та щасливі», дети знали: мама занята, и сейчас подходить нельзя. Однако могли помочь, что-то подать, поддержать.

Мне нравится вместе с ними заниматься спортом. Роберт активно ведет свой блог, а также проводит онлайн-тренировки. В то же время занялся готовкой. Всегда советуется со мной, спрашивает: “Мамочка, это можно рекомендовать людям?”

Оливочка тоже очень спортивная девочка. Ей нравятся танцы и спортивная гимнастика. Куда бы я ее не отдала, она успешно везде себя реализует. У нее очень хорошая генетика. Сейчас она желает заняться еще плаванием. Роберт просит меня заняться с ним большим теннисом. Вот закончится карантин, и я обязательно реализую его мечту.

Какие навыки тренера вы применяете в воспитании?

Я стараюсь быть для детей больше другом и заботливой мамой. С ними я мягкая, добрая и тот человек, к которому они могут обратиться за помощью в любой момент. А вот жесткий характер проявляю в работе.

В чем секрет и залог успешного материнства?

Женщина реализована тогда, когда она свободна и уверена в себе. А дети — всегда рядом и во всем ее поддерживают. Соответственно для своих детей я хочу быть хорошим примером. Чтобы они понимали: в этой жизни можно добиться всего. Главное — трудиться и работать над собой!

Редакция STB.UA поздравляет всех мам с праздником и отмечает, что роль матери в любом случае — это сочетание всех профессий и видов деятельности в одном лице! Быть мамой вместе с СТБ — это быть лучшим тренером для своего ребенка.