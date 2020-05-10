Несколько лет назад Алена Курилова впервые стала бабушкой! Мальчик родился 6 августа, как раз к 50-летнему юбилею экстрасенса! Она как никто знает, в чем же истинная радость материнства. Специально ко Дню Матери Алена Курилова дала эксклюзивное интервью для читателей сайта STB.UA. Читайте интервью о материнстве Алены Куриловой прямо сейчас!

Что для вас материнство? Что изменилось в вашей жизни с появлением ребенка?

Материнство — это чудо Господнее. Если человеку дается жизнь — это действо, благословение и воля Господа. Лично для меня, материнство — это смысл жизни. Я имею взрослую дочь, но никогда не забуду первый крик своего ребенка, ее глаза, не забуду период ожидания ее… Я так долго ее ждала и разговаривала с ней. Пока не стала мамой, я не понимала, что такое — когда нас двое. Это ощущение невозможно передать словами!

Почему быть мамой — это круто?

Для меня материнство — это продолжение моей жизни и жизни всей моей семьи. Это моя кровь и мое кровное. На свете нет ничего важнее, чем быть достойной мамой для своего ребенка. Я сказала очень мало, но и очень много, поймите каждое слово!

Учитывая род вашей профессиональной деятельности, были моменты, когда ваши сверхъестественные способности спасали вашу дочь? Расскажите об этом, пожалуйста!

С самого рождения дочери я чувствовала, что ее у меня хотят отобрать. Однажды мы гуляли с ней по городу, и к нам подошла какая-то бабка, схватила меня за руку и сказала: «Держи своего ребенка так крепко за руку, как сейчас, до девяти лет. Ты же понимаешь, что я имею ввиду?». Так страх похищения дорогого человека в моей жизни усилился. Я учила дочь никогда даже не разговаривать с незнакомцами. И вот однажды, осенью, когда дочь была в детском саду и играла с другими детьми во дворе, к ним подошел незнакомец и начал звать с собой. Моя дочь позвала воспитательницу, и мужчина убежал. Я уверена, что это была настоящая опасность, которую я чувствовала так давно и сумела победить благодаря своему дару.

Хотели бы вы, чтобы ваша дочь имела экстрасенсорные способности? Почему?

Хотела бы я этого или нет, но мой ребенок имеет наследство — мой дар. Она обладает даром ясновидения. Как обычный человек, она может пользоваться им в повседневной жизни. Пойти моим путем или нет — это будет ее личное решение. Она имеет высшее юридическое образование, замужем, подарила мне внука. В этом и заключается магия материнства и женской судьбы — продолжать свой род. Желаю всем матерям Божьего благословения, счастливой женской судьбы и здоровья их деткам!

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