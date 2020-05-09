Гороскоп на 10 мая 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 10 мая от экстрасенсов СТБ!

Овен

Высока вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Желательно быть внимательным с финансами.

Телец

Для Тельцов наступило благоприятное время для налаживания отношений различного характера, для общения и обмена идеями. Можно устроить романтический ужин, поиграть в игры дома или порисовать.

Близнецы

Высоки шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение пусть и не самому милому сердцу, но все же самому логичному решению.

Рак

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего сегодня стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на потом обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Лев

В трудолюбивых Львов сегодня не будет времени на отдых. Вам придется задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат. Удача будет сопровождать тех, кто не удовлетворяется достигнутым и стремится развиваться.

Дева

Девам сегодня может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.



Весы

Сегодня вы можете поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду: и в финансовых вопросах, и в романтических делах. В общем день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Во второй половине дня вас ждет приятный разговор.

Скорпион

Скорпионам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в отношения с головой – результат придет непременно! То же самое касается работы и творчества.

Стрелец

Как бы вас не пугали конкуренты – доводите начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Позволять другим расточать свои старания не стоит. Экстрасенсы вам рекомендуют обратить внимание на здоровье.

Козерог

День благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное — не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими незначительными они были.

Водолей

Водолеям сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не размениваться на мелочи. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может существенно повлиять на ваше будущее.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют вам собраться и подумать о будущем. Не зацикливайтесь на своих неудачах. Подумайте, как это можно превратить в преимущества.

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