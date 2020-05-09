Невероятная певица и заботливая мама Джамала как никто другой знает, насколько трудно совмещать материнство и карьеру. За два года после рождения Эмира-Рахмана народная артистка Украины выпустила множество песен, клипов, а позже получила главную музыкальную премию — YUNA-2019 — в номинации «Лучшая исполнительница». О материнстве, трудностях карантинной беременности и изменениях в рационе Джамала эксклюзивно поделилась с stb.ua!

Недавно исполнилось два года, как вы стали мамой. Какие самые теплые моменты из опыта материнства вы можете вспомнить?

О самых теплых моментах можно написать целую книгу! Трепетные моменты для меня начинаются с самого рождения! С момента, когда появляется твой ребенок, с первой колыбельной… Кстати, с колыбельной есть отдельная история. Когда родился Эмир-Рахман, я написала свою колыбельную. Мне посчастливилось не просто записать ее, но и вместе с большим брендом детских товаров сделать ночник-ягненка отдельно для девочек и мальчиков, который “поет” эту колыбельную моим голосом. Несколько таких ягнят я подарила своим друзьям; они говорят, их детям очень нравится!

А еще не менее трепетный момент — это первое слово «мама»! Мой сын говорит на крымскотатарском, у него это первый язык. Ему нравится говорить слово «ана» (в переводе с крымскотатарского — «мама». — Прим. ред.) много раз! И, если я не реагирую, он будет говорить это «ана» очень часто! Поэтому для меня в материнстве трепетные моменты — все! И все эти моменты — очень важные! Просто невозможно что-то одно выделить! (Улыбается. — Прим. ред.).

Ваш сын уже потихоньку напевает с вами песни. Он уже подсказывает вам, какая ваша музыка ему нравится, а какая — нет?

Кто-то пишет, что у моего сына уже есть музыкальный талант… Да, он проявляет интерес к музыке, конечно, потому что он находится в музыке 24/7! Но я не буду ничего преувеличивать, потому что пока слишком рано говорить о таких вещах. Моя мама увидела у меня какой-то талант в интонировании, когда мне было три года. Поэтому я хочу пока повременить с какими-то выводами и увидеть, есть ли у него голос вообще. Знаете, он вдохновляет меня работать еще больше! Работать над тем, чтобы ему нравились мои песни! Почему именно так стоит вопрос? Потому что он очень интересно реагирует на музыку, и ему не вся музыка нравится! Он сразу скажет, если что-то не нравится! Он говорит: «Не то!». Честно, так и говорит! (Улыбается. — Прим. ред.) И это «не то» для меня действительно такое интересное… Ну, почему эта песня «то», а эта — не «то»? И как он сортирует эту музыку? По эмоциям, по ритму, по звуку?.. Ведь если говорить о смысле, то это точно сейчас не для него. Он чувствует эмоциями! И мне нравится, когда люди слушают мою музыку эмоциями! Знаете, когда хочется просто взлететь! Хочется танцевать, хочется плакать! (Улыбается. — Прим. ред.). Такие эмоции должны быть после каждой песни!

А как отреагировал ваш сын Эмир-Рахман на новость о том, что у него совсем скоро будет братик или сестренка? Вы ему как-то это объясняли?

Пока нет, потому что ему только 2 года, и он просто заинтересованно смотрит на мой живот. Мы говорим, что у него будет друг, там есть малыш, и просто готовим его к этой встрече. А так, он еще никак не реагирует, чтобы можно было понять его реакцию.

Чем именно отличается ваша первая беременность от второй? Изменились привычки? Предпочтения в еде?

Сейчас мне особенно сильно нравятся авокадо и редис! Это просто лучшие продукты моей второй беременности! (Улыбается. — Прим. ред.).

В чем для вас заключаются трудности на карантине? И как это — ждать младенца в такой сложный период?

Трудности с карантином состоят в том, что это действительно ограничивает свободу. И моральную, и физическую, и так трудно мне с этим смириться! Лично я от этого очень страдаю, потому что я люблю свободно передвигаться по городу, быть активной, ходить по магазинам, работать в студии, заниматься своим делом… Ну, с последним более или менее я все уладила, так как настроила дома мини-студию: занимаюсь и написанием песен, и пою, и даже получается быть несколько нужной для общества. На карантине мне удается устраивать различные благотворительные проекты и активности. Поэтому основные трудности в том, что надо приспособиться к ситуации как можно скорее! Быть беременной дома — это совершенно новый экспириенс для меня! И я могу сказать, что быть дома, постоянно лежать и никуда не выходить — это самые тяжелые моменты!

А какой период беременности для вас самый сложный?

Первый триместр для меня непростой из-за токсикоза… Но это быстро проходит! После него наступает период счастья… А последний месяц мне кажется чем-то похожим на первый. Ты опять не можешь быть активной, быстро устаешь, просто потому что у тебя — огромный живот (смеется. — Прим. ред.). Вот и все! Я могу сказать, что для меня беременность — не какие-то ужасы! Я много читала, что для некоторых женщин это действительно ужасный период! Но для меня это всегда счастье!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ранкова 🌿☀️ ⠀ #quarantineindenim Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Апр 2020 в 10:37 PDT

Совсем скоро — День матери! Что для вас значит быть мамой?

Для меня быть мамой — это быть всем! Ну, на самом деле, ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! Ну, в какой-то степени, как бы громко это не звучало, ты — Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама!

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