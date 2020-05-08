«Золотая лихорадка»: кого из шефов погубит жадность в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2?
08.05.2020
В прошлую субботу шефы узнали условия нового задания. В 11 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-2 начнется самая настоящая «золотая лихорадка». За каждое правильно приготовленное блюдо кулинар получает 1 «браво». Но кто решит пойти по пути написания кляуз? И чего стоит ждать от 11 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?
Подробнее смотрите в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Какая из тактик принесет победу: сосредоточенное приготовление блюд или написание кляуз?
- Кого из профессионалов погубит жадность?
- Битва черных заставит участников серьезно понервничать.
- Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?
Не пропустите 11 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 9 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!
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