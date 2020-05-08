В прошлую субботу шефы узнали условия нового задания. В 11 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-2 начнется самая настоящая «золотая лихорадка». За каждое правильно приготовленное блюдо кулинар получает 1 «браво». Но кто решит пойти по пути написания кляуз? И чего стоит ждать от 11 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Подробнее смотрите в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Какая из тактик принесет победу: сосредоточенное приготовление блюд или написание кляуз?

Кого из профессионалов погубит жадность?

Битва черных заставит участников серьезно понервничать.

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 11 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 9 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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