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«Золотая лихорадка»: кого из шефов погубит жадность в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2?

08.05.2020

В прошлую субботу шефы узнали условия нового задания. В 11 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-2 начнется самая настоящая «золотая лихорадка». За каждое правильно приготовленное блюдо кулинар получает 1 «браво».  Но кто решит пойти по пути написания кляуз? И чего стоит ждать от 11 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Подробнее смотрите в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Какая из тактик принесет победу: сосредоточенное приготовление блюд или написание кляуз? 
  • Кого из профессионалов погубит жадность? 
  • Битва черных заставит участников серьезно понервничать.
  • Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта? 

Не пропустите 11 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 9 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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