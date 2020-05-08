Знакомство с родителями продолжается. Главный герой приехал в Полтаву, откуда родом Виктория. По плану была экскурсия, танцы и ужин с близкими. Однако не все удалось реализовать, как хотелось. Подробнее о встрече с участницей и ее близкими, а также розе до Церемонии — узнайте в материале.

При встрече Макс попросил Вику провести экскурсию по своему родному городу — Полтаве. Мужчине было интересно узнать больше о музеях и местных достопримечательностях.

«Все знают, что в Полтаве самые вкусные галушки», — отметила Вика. Но призналась, что особо глубоко в историю своего города ”не окунулась“.

Макс убедился, что девушка не очень хорошо знакома с Полтавой. Поэтому сразу пригласил ее в студию танцев. Холостяк выбрал стиль кизомба, что подразумевает “горячо и страстно”.

«Танцуя с Викой, вообще сложно на чём-то сосредоточиться, ведь все внимание занимает она», — признался Макс.

После пара отправилась на знакомство с родителями девушки. Близкие приготовили Холостяку галушки с вопросами внутри. Но и тут что-то пошло не по плану Виктории.

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«На некоторые вопросы я затруднялся ответить. Но пока я думал, Вика умело находила ответы», — отметил Макс.

Вскоре оказалось, что девушка ещё в 11 классе проходила этот тест на логику, в чем призналась мама Светлана.

После личного общения отец Вики принес розу и предложил Холостяку сделать выбор прямо во время знакомства. Но главный герой решил вручить ее маме Светлане, аргументируя это неготовностью делать выбор заблаговременно.

«Вика может показаться очень наивным человеком, но она не скрывает своих чувств. И это приятно», — заключил Макс.

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