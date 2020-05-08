В 10 выпуске Холостяк Макс Михайлюк знакомится с родителями участниц. До встречи с близкими Кристины мужчина решил провести время в привычной для девушки обстановке — среди детей. А после отправиться на ужин. Все ли прошло идеально? Неужели мама девушки снова засыпала Холостяка вопросами? И на какой ноте закончилась встреча — читайте в материале.

Свидание с Кристиной началось в детском городке профессий. Холостяк запомнил тот факт, что она очень любит детей. Пару встретила небольшая группа детишек, которые с радостью согласились заняться рукоделием.

«Сумасшедшей няней я точно не хотела быть. Поэтому не забывала о нашем свидании и старалась лишний раз погладить по плечу Макса или улыбнуться», — рассказывает Кристина.

Холостяк тем временем активно взялся за работу с детками. Он узнавал, что такое в их понимании любовь, кто кому нравится, и учил, как правильно проявлять знаки внимания.

Вскоре пришло время познакомиться с родителями. Макс был рад видеть маму Ирину и ее мужа, который Кристине приходится отчимом. Однако и в этот раз женщина решила устроить проверку главному герою. Получив карточки, пара должна была выбрать самые подходящие элементы друг другу.

«Макс очень многое знает о Кристине. Все замечает и ничего не упускает из памяти. А вот Кристина многого не знает, забывает. И благодаря этим картинкам они больше открылись друг другу», — прокомментировала Ирина.

Больше по теме: Яблоко от яблони недалеко падает: знакомство Холостяка с мамами участниц

Мама Кристины продолжила задавать вопросы. И после достаточно веселого вечера поинтересовалась, как у Макса обстоят дела с юмором.

Отчим Кристины прокомментировал участие девушки в проекте неоднозначно: «Чем черт не шутит». Однако общее впечатление от встречи осталось положительным.

После ужина Кристина и Макс уединились. Участница призналась, что до сих пор зла на него из-за Церемонии роз, что удивило главного героя.

«Это показалось странным, потому что ты весь день вела себя по-другому. То есть ты умеешь это держать в себе. Ты иногда во всем со мной соглашаешься, и это походит порой на ненужную лесть. Давай договоримся, что ты сразу будешь говорить то, что думаешь», — попросил Макс.

Но Кристина решила отложить этот разговор на потом и пересела к мужчине поближе. Однако сам Макс отметил, что ему есть над чем задуматься, а девушка применила всего лишь женскую хитрость.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ