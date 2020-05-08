10 сезон близится к финалу. Холостяк знакомится с родителями участниц. После личного общения с мамами Макс подробнее узнал, о каком идеальном свидании мечтают их дочери. И поэтому принялся реализовывать пожелания. Как мужчина встретил Дашу в Кривом Роге? Сколько общего нашлось у отца девушки и главного героя? И чем Макса удивил дом Дашиной семьи?

Макс прислушался к советам Дашиной мамы, поэтому ждал девушку возле белого внедорожника. Мужчина взялся учить ее водить. Но какой неожиданностью для неё стало то, что машина была ее родителей, а идею Холостяку подала ее мама.

«Для меня было удивлением, откуда они вообще знакомы. Сильно расспрашивать не стала. Но и переживала, и обрадовалась. Я очень хотела научиться водить», — прокомментировала Даша.

Макс подошёл к обучению очень креативно. «Допустим, ты куда-то собралась. Подходишь к машине, и первое, что нужно сделать, — это убедиться, что машина твоя», — отшучивался Холостяк.

Урок вождения прошёл легко и непринужденно. Девушка отметила, что с инструктором ей особенно повезло. Во время вождения на площадке появился отец участницы. А сама Даша представила Холостяка как жениха.

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После все отправились в дом семьи. По дороге мужчины сразу завязали беседу: «Такое ощущение, что встретились два старых товарища. Маршрут пролетел незаметно», — прокомментировал отец Даши.

За столом обсудили и традиции, и историю знакомства родителей, и даже совместно приготовили мясо. Отец Даши отметил, что не будет вмешиваться во взаимоотношения пары, ведь это личное дело двоих. Поэтому главный герой много рассказал о себе. А вот братья-близнецы пригласили Макса на турник. За каждое подтягивание парней Холостяк делал комплимент Даше.

Знакомство с родителями девушки произвело на Холостяка приятное впечатление. Мужчина убедился в том, что ценности участницы совпадают с его же видением идеальной семейной жизни.

«Я не хотел их покидать. Мне очень понравилась семья Даши. Их аура, позитив, который они несут, — это очень важно», — заключил Макс.

Сама Даша призналась, что по итогу этого дня может уверенно заявить: она влюблена!

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