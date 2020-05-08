Простые и вкусные бутерброды – это идеальный перекус. Особенно тогда, когда совсем нет времени на приготовление сложных блюд. К тому же бутерброды – прекрасное блюдо, которое можно взять с собой на прогулку. В нашем материале подборка рецептов самых вкусных бутербродов, приготовить которые сможет каждый от участников проекта «МастерШеф».

Английский бутерброд

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба

1 куриное филе

2–3 веточки тимьяна

1 ст. л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

100 г тонко нарезанного бекона

1 помидор

несколько листьев салата

2–3 ч. л. натурального йогурта

1 ч. л. горчицы

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

1/4 ч. л. морской соли

2–3 маринованных огурца

Приготовление:

Куриное мясо отбить. Затем посолить, поперчить, посыпать листьями тимьяна, сбрызнуть оливковым маслом и выложить сверху измельченный чеснок. Сложить филе пополам и дать ему замариноваться. Обжарить бекон с двух сторон до золотистого цвета. Переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. На сковороду, где жарился бекон, выложить куриное филе и жарить по 4—5 минут с каждой стороны. Слегка остудить и нарезать длинными полосками. Для заправки соединить йогурт и горчицу, посолить, поперчить и перемешать. Помидоры и огурцы нарезать кружочками. Хлеб слегка подрумянить на сковороде и смазать частью заправки. На два ломтика выложить листья салата, кружки помидора, курицу, бекон и огурцы. Полить второй половиной заправки и накрыть оставшимися тостами.

Банановый бутерброд

Ингредиенты:

2 ломтика цельнозернового хлеба

3 ст. л. арахисовой пасты

1 банан

семена льна для украшения

Приготовление:

Ломтики хлеба поджарить. Банан нарезать кружочками. Тосты смазать арахисовой пастой. Сверху выложить банан и посыпать семенами льна.

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Восточный бутерброд

Ингредиенты:

1 небольшая белая булка

1 луковица

1 вареная куриная грудка

1/2 ч. л. пасты карри

1 ст. л. томатной пасты

4 веточки кинзы

100 г абрикосов в собственном соку (без сахара)

2 ст. л. натурального йогурта

1 помидор

1/4 банки оливок без косточек

1/4 консервированной кукурузы в початках

листья салата

2 ст. л. натурального йогурта

1 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

Лук почистить, мелко порубить и обжарить на оливковом масле до прозрачности. Курицу мелко нарезать и переложить в сковороду к луку. Добавить карри, томатную пасту и рубленую кинзу. Перемешать и продолжать готовить на медленном огне. Абрикосы в блендере взбить в пюре вместе с йогуртом. Смешать получившуюся массу с курицей и луком. Помидоры нарезать кружочками. Булку разрезать вдоль пополам. На одну половину выложить начинку, помидоры, оливки, кукурузу и листья салата. Накрыть второй половиной хлеба.

Бутерброд с гороховым пюре и авокадо

Ингредиенты:

3 ломтика ржаного хлеба

100 г приготовленного горохового пюре

1 авокадо

1 ч. л. лимонного сока

кунжут

Приготовление:

Авокадо очистить и нарезать ломтиками. Слегка поджарить хлеб и смазать его гороховым пюре. Выложить сверху авокадо, сбрызнуть соком лимона и посыпать кунжутом.

Бутерброд с яйцом

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба

2 яйца

1 помидор

1 огурец

листья салата

1/2 ч. л. сливочного масла

оливковое масло для жарки

соль

Приготовление:

Огурец и помидор нарезать кружочками. Хлеб подсушить в тостере или в духовке. Слегка остудить и смазать сливочным маслом. Разогреть сковороду с растительным маслом и поджарить яйца. Посолить и снять с огня. На ломтики хлеба выложить листья салата, кусочки овощей и яичницу. Накрыть хлебом.

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