«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 11 и 12 выпуски от 09.05.2020
08.05.2020
Завтра, 9 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 11 и 12 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как уживаются два секс-символа: Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также какие ритуалы звезды проводят в жизни и перед выходом на сцену. Подробнее читайте в материале.
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В 11 и 12 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Какие тайные ритуалы проводят звезды в жизни и перед выходом на сцену?
- Мария Ивакова расскажет о том, какие трудности ей довелось преодолеть на пути к славе.
- Есть ли у звезд вредные привычки? Узнайте о всех слабостях селебрити!
- День матери: за что звезды благодарны своим мамам.
- Как уживаются два секс-символа: Ольга Сумская и Виталий Борисюк?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 11 и 12 выпуски от 09.05.2020
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