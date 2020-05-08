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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 11 и 12 выпуски от 09.05.2020

08.05.2020

Завтра, 9 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 11 и 12 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как уживаются два секс-символа: Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также какие ритуалы звезды проводят в жизни и перед выходом на сцену. Подробнее читайте в материале. 

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В 11 и 12 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете: 

  • Какие тайные ритуалы проводят звезды в жизни и перед выходом на сцену?
  • Мария Ивакова расскажет о том, какие трудности ей довелось преодолеть на пути к славе.
  • Есть ли у звезд вредные привычки? Узнайте о всех слабостях селебрити!
  • День матери: за что звезды благодарны своим мамам.
  • Как уживаются два секс-символа: Ольга Сумская и Виталий Борисюк?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 11 и 12 выпуски от 09.05.2020

Неймовірна правда про зірок 11 выпуск: как уживаются два секс-символа: Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также какие ритуалы звезды проводят в жизни и перед выходом на сцену.

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